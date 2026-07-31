El CACM respalda el acuerdo entre la Junta y el Sindicato Médico Andaluz y exige que se convierta en "mejoras reales"

Archivo - Imagen de archivo de una enfermera. - SINDICATO DE ENFERMERÍA SATSE - Archivo

SEVILLA 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Andaluz de Colegios de Médicos (CACM) ha valorado positivamente el acuerdo alcanzado entre la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía y el Sindicato Médico Andaluz (SMA) para avanzar en la mejora de las condiciones laborales y profesionales de los médicos andaluces.

Tal y como ha señalado la entidad en una nota de prensa, el Pleno de la corporación considera que el acuerdo supone un paso adelante al incorporar reivindicaciones históricas que el propio Consejo viene trasladando desde hace años en defensa de la profesión médica.

El CACM ha subrayado que "el verdadero valor del acuerdo dependerá de su cumplimiento efectivo". En este sentido, ha instado a la Administración sanitaria a desarrollar las medidas comprometidas en un plazo razonable y con la suficiente concreción para que se traduzcan en mejoras reales para los profesionales.

"Muchas de las cuestiones recogidas en este acuerdo forman parte de las reivindicaciones que el Consejo Andaluz de Colegios de Médicos viene planteando desde hace años. Ahora es el momento de convertir esos compromisos en hechos y evitar que queden únicamente en una declaración de intenciones", ha señalado el Pleno del CACM.

El Consejo ha señalado que el texto deja abiertos aspectos relevantes que deberán seguir siendo objeto de negociación y desarrollo. Asimismo, ha subrayado que continúan pendientes reivindicaciones de ámbito estatal, entre ellas la aprobación de un Estatuto Médico propio, cuya elaboración corresponde al Gobierno de España, una "demanda histórica" del colectivo que considera imprescindible para reconocer adecuadamente la responsabilidad, la formación y las especiales condiciones del ejercicio de la profesión médica.

Asimismo, el Consejo ha insistido en que continúan pendientes otras cuestiones de "especial importancia" para la profesión, algunas de ellas de competencia estatal, como la clasificación profesional de los médicos y otras medidas dirigidas a garantizar un marco laboral acorde con la responsabilidad que asumen estos profesionales.

Por ello, el CACM reitera que continuará defendiendo estas reivindicaciones "tanto ante la Junta de Andalucía como ante el Ministerio de Sanidad, en el ámbito de sus respectivas competencias, y realizará un seguimiento del desarrollo del acuerdo para comprobar que las medidas anunciadas se convierten en una realidad".

El Consejo Andaluz de Colegios de Médicos, órgano representante de 52.505 médicos colegiados en Andalucía, considera que este acuerdo "debe servir para consolidar avances reales en las condiciones laborales de los médicos andaluces y contribuir al fortalecimiento del sistema sanitario público, pero advierte de que no puede quedarse en un mero compromiso sin resultados".

"Los médicos y la sociedad necesitan hechos, no solo anuncios", concluye.