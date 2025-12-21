Cada andaluz gasta este año 64,05 euros en el Sorteo de Lotería de Navidad, 12 euros menos que la media nacional

SEVILLA, 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

Cada andaluz gasta este año una media de 64,05 euros en el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad de 2025, que se celebra este lunes 22 de diciembre, lo que sitúa a la región 12,03 euros por debajo de la media nacional, cifrada en 76,08 euros por persona.

La comunidad andaluza, con 552.050.800 euros consignados, es tras la Comunidad de Madrid la segunda comunidad autónoma que más dinero jugará en la Lotería del Gordo, una cifra que supera ampliamente los 520.505.060 euros del mismo sorteo del año anterior, saldado con una lluvia de casi 76 millones de euros repartidos en el conjunto de la región, con 56,2 millones de euros concentrados en Chipiona (Cádiz) gracias al segundo premio y 3,6 millones de euros en Baza (Granada) con el cuarto quinto premio.

Según los datos facilitados por Loterías y Apuestas del Estado y consultados por Europa Press, se ha consignado en la comunidad autónoma un total de 2.760.254 billetes, lo que representa que cada andaluz jugará una media de 64,05 euros.

Por provincias, Sevilla se sitúa otro año más a la cabeza en cuanto a la cantidad total consignada para este sorteo, con 116.512.800 euros, lo que supone 582.564 billetes; seguida por Málaga con 106.910.000 euros y 534.550 billetes.

Les siguen por orden Granada con más de 73.035.400 euros y 365.177 billetes, Cádiz con 69.241.800 euros y 346.209 billetes, Almería con 59.189.800 euros y 295.949 billetes; Córdoba con 53.153.600 euros y 265.768 billetes; Jaén con 50.940.800 euros y 254.704 billetes y, por último, Huelva con 23.066.600 euros y 115.333 billetes consignados.

GASTO POR HABITANTE

A pesar de que las provincias de Sevilla y Málaga son las que más dinero juegan en la Lotería de Navidad en Andalucía, en cuanto al gasto medio por habitante, el ranking andaluz lo encabeza Jaén, con una media de 82,34 euros por persona; con Granada en segundo lugar, con 77,93 euros por habitantes.

Les sigue muy de cerca Almería, con una media de 77,57 euros por persona, mientras el cuarto puesto lo ocupa Córdoba pero ya con 68,84 por habitante.

A continuación figuran Málaga, con una media de 60,29 euros por persona; Sevilla con una media de 59,21 euros por persona, Cádiz con 55,20 euros por habitante y, finalmente, de nuevo Huelva con 43,24 euros por persona.

En cualquier caso, los andaluces juegan en su conjunto un promedio de 64,05 euros por persona, lejos de la media estatal de 76,08 euros por cada español; pero por encima de la media de 60,75 euros por persona de la media andaluza del sorteo del año anterior.

EL SORTEO DEL AÑO PASADO: CASI 76 MILLONES EN ANDALUCÍA

En aquel sorteo del Gordo de Navidad de 2024, recordémoslo, los andaluces jugaron 522.767.800 millones de euros gastados en el conjunto de la región en busca de la suerte del 22 de diciembre.

Aquel sorteo, con el 40.014 como número agraciado con el segundo premio, dejó una lluvia de casi 227 millones de euros en Andalucía, mas de 56,2 millones de euros concentrados en Chipiona (Cádiz), saludando también a las provincias Granada, Huelva y Málaga repartiendo un total 60.125.000 euros. Además, el cuarto quinto premio agraciado con el número 45.456 fue muy festejado en Baza (Granada), donde cayó una cuantía total de 3,6 millones de euros.

Detrás de Madrid con 596.456.600 euros de gasto global consignado y Andalucía con 520.505.060 euros, las siguientes comunidades en gasto en el Sorteo Extraordinario de Navidad con 458.448.600 (Cataluña), 452.822.800 (Valencia) y 289.659.600 (Castilla León).

Por el contrario, los que menos Lotería de Navidad tienen consignada son Melilla con 1.486.200 millones de euros y Ceuta con 1.589.600 millones de euros, les siguen La Rioja (36.969.800 millones de euros), Navarra (39.762.000 millones de euros) y las Islas Baleares (52.452.000 millones de euros).

El Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad de este 2025 repartirá un total de 2.772 millones de euros en premios. En el programa de premios del Sorteo destaca el 'Gordo' de Navidad o primer premio, de 4.000.000 de euros a la serie; el segundo premio, de 1.250.000 euros a la serie; o el tercero, de 500.000 euros a la serie.