Cae una trama de estafa bancaria que le robó 5.000 euros a un vecino de Granada mediante 'smishing' y 'vishing'

El Equipo @ de la CiberComandancia ha culminado la investigación sobre una estafa bancaria sufrida por un vecino de Granada, quien fue engañado mediante la técnica de suplantación de identidad telefónica y al que le sustrajeron 5.000 euros. - GUARDIA CIVIL

GRANADA 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

La CiberComandancia de la Guardia Civil ha esclarecido un delito de estafa bancaria cometido mediante la combinación de técnicas avanzadas de ingeniería social conocidas como 'smishing' y 'vishing'. La investigación ha culminado con la identificación de dos personas en la provincia de Barcelona, presuntas autoras de la sustracción de un total de 5.000 euros a un vecino de Granada.

Así lo ha dado a conocer el cuerpo armado en un comunicado, en el que detalla que la actividad delictiva se inició con el envío de un mensaje de texto (smishing) que suplantaba la identidad de la entidad financiera de la víctima, alertándole de un supuesto acceso no autorizado a su cuenta bancaria.

El SMS instaba al cliente a permanecer atento a una llamada telefónica posterior por parte del departamento de seguridad del banco para "anular las operaciones fraudulentas". Efectivamente, poco después, la víctima recibió la llamada (vishing).

Mediante técnicas de "spoofing", el atacante logró que en la pantalla del dispositivo de la víctima apareciera el número de teléfono legítimo de la entidad, aportando una apariencia de plena credibilidad. Durante el transcurso de la llamada, el interlocutor, empleando un lenguaje técnico y un tono de urgencia profesional, convenció a la víctima de que la única medida para salvaguardar sus ahorros era realizar transferencias bancarias hacia una supuesta "cuenta fondo segura".

Tras realizar dos transferencias, la víctima contactó directamente con los canales oficiales de su entidad, donde le comunicaron que no existía ninguna incidencia y que había sido objeto de un engaño, acudiendo de inmediato a la Sede Electrónica de la Guardia Civil a interponer la solicitud de denuncia.

Tras la denuncia interpuesta por el perjudicado a través de la Sede Electrónica de la Guardia Civil, el Equipo @ de la Cibercomandancia inició el análisis técnico de las comunicaciones y el rastreo de la trazabilidad del dinero.

Gracias a esta labor, se logró la plena identificación de los dos presuntos responsables, residentes en la provincia de Barcelona, los cuales han sido investigados por el equipo @ de Barcelona, y junto con las diligencias instruidas, puestas a disposición de la Autoridad Judicial de Santa Coloma de Gramanet (Barcelona), donde continuará el proceso judicial correspondiente.