Café Quijano actuará en Pozoblanco el próximo 14 de noviembre dentro de su gira 'Miami 1990 Tour'

Archivo - Café Quijano durante un concierto en una imagen de archivo. - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

POZOBLANCO (CÓRDOBA), 30 (EUROPA PRESS)

La localidad cordobesa de Pozoblanco acogerá el próximo sábado 14 de noviembre el concierto de Café Quijano, uno de los grupos más reconocidos del panorama musical español, que llegará al municipio dentro de su gira 'Miami 1990 Tour'.

Así lo ha indicado el Ayuntamiento pozoalbense en una nota en la que ha detallado que "la llegada de Café Quijano es una magnífica noticia para Pozoblanco y confirma que la ciudad sigue siendo un lugar atractivo para acoger grandes espectáculos", tal y como ha señalado el alcalde, Santiago Cabello.

Se trata de "un grupo con una enorme trayectoria, muy querido por el público y con canciones que forman parte de la memoria musical de varias generaciones", ha señalado el regidor, quien ha subrayado, además, que "Pozoblanco es una ciudad capaz de atraer conciertos de gran nivel, reforzando una programación cultural y musical diversa, ambiciosa y pensada para todos los públicos".

La actuación supondrá una nueva gran cita musical para Pozoblanco, que continúa incorporando a su programación cultural conciertos de artistas de primer nivel y propuestas capaces de atraer a públicos de distintas generaciones. Café Quijano, con una trayectoria consolidada y un estilo inconfundible, ofrecerá en Pozoblanco un directo cargado de elegancia, ritmo y grandes canciones.

Con su gira 'Miami 1990 Tour', la mítica banda leonesa revive la esencia de una época dorada de la música latina, fusionando el sonido internacional que marcó sus primeros éxitos con la elegancia y madurez de su trayectoria actual. Este nuevo espectáculo promete un viaje musical que combina sus grandes clásicos de pop-rock de finales de los 90 con sus aclamados boleros y las composiciones de su trabajo discográfico más reciente, garantizando un directo lleno de magnetismo y complicidad con el espectador.