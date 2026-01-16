Caída generalizada de las temperaturas en Andalucía este fin de semana con Córdoba, Granada y Jaén rozando los 0ºC

Archivo - Una mujer abrigada durante la ola de frío. A 14 de enero de 2025, en Sevilla (Andalucía, España). - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

Andalucía registrará durante este fin de semana un descenso generalizado de las temperaturas en las ocho provincias, especialmente en Córdoba, Granada y Jaén, donde los termómetros podrán rozar los 0 grados de mínima y los 10 grados de máxima.

Según ha reflejado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en su página oficial, consultada por Europa Press, este descenso de las temperaturas se reflejarán tanto en las mínimas como en las máximas. En la provincia de Almería durante la jornada del sábado se producirá una bajada en los termómetros que dejará 9ºC de mínima y 16ºC de máxima, y el domingo volverá a descender hasta dejar 6ºC de temperatura mínima y 15ºC de máxima. En Cádiz, la mínima estará fijada en 8 grados durante el fin de semana en toda la provincia; respecto a la temperatura máxima, llegará a los 13ºC el sábado y ascenderá a los 14ºC al día siguiente.

En cuanto a Córdoba, será una de las provincias donde más se notará este descenso de las temperaturas, debido a que los termómetros registrarán 2 grados de mínima y 13ºC de máxima tanto el sábado como el domingo. Igualmente, Granada sufrirá la presencia de esta helada, con 10 grados de máxima y la mínima oscilará entre los 0ºC y 3ºC durante el fin de semana.

Pasando por la provincia de Huelva, la presencia de la helada dejará hasta 5 grados de temperatura mínima ambos días, mientras que se registrarán 13 grados de máxima este sábado, y ascenderá dos grados más durante la jornada del domingo (15ºC). Otras de las provincias andaluzas que también sufrirá un destacado descenso de las temperaturas será Jaén, donde se alcanzarán los 10ºC de máxima y los 4ºC de mínima el sábado; mientras que el domingo, los termómetros reflejarán otra bajada de la mínima hasta llegar a los 2 grados y la máxima subirá a 11 grados.

Por otro lado, en Málaga se alcanzarán los 9ºC de mínima y 16ºC de máxima en la jornada del sábado, mientras que para la jornada del domingo se producirá un descenso en ambas, dejando así 12ºC de temperatura máxima y 7ºC de mínima. Finalmente, la provincia de Sevilla registrará una bajada hasta alcanzar los 4 grados de mínima y los 14 grados de máxima este sábado, mientras que el domingo ambas ascenderán un grado más.

Bajo este contexto, para el sábado, la Aemet prevé la presencia de cielos con intervalos nubosos en Andalucía, acompañados de precipitaciones débiles ocasionales, menos probables en el tercio occidental y más intensas por la tarde en el interior oriental. Además, la jornada contará con heladas débiles a moderadas en las sierras orientales y soplarán vientos flojos variables, así como moderados de poniente en el litoral mediterráneo, con intervalos fuertes.

Por otro lado, el domingo se esperan en la comunidad andaluza cielos con intervalos nubosos, con precipitaciones en el tercio sur de la comunidad, más intensas en el área del Estrecho, donde pueden ir acompañadas de tormentas. Las temperaturas mínimas estarán en descenso; mientras que las máximas estarán sin cambios en la vertiente atlántica y en ligero descenso en la mediterránea. También habrá presencia de heladas débiles a moderadas en el interior oriental y sierras del resto.