La Caixa beca a once estudiantes andaluces para cursar estudios de posgrado en el extranjero

La Caixa ha entregado becas a 120 estudiantes --once de ellos andaluces-- para cursar estudios de posgrado en el extranjero, en el marco de un acto celebrado este pasado martes en el Caixaforum Madrid que estuvo presidido por los Reyes.

Se trata de la trigesimoséptima edición del programa de estas becas de La Caixa, según ha informado la entidad en una nota en la que detalla que el acto de entrega de estos incentivos contó con la asistencia de la ministra de Educación y Formación Profesional en funciones, Isabel Celaá; el presidente y el director general de la Fundación Bancaria 'La Caixa', Isidro Fainé y Jaume Giró, respectivamente.

Según destacan desde La Caixa, su programa de becas es que convoca un mayor número de éstas para realizar estudios de posgrado en el extranjero. Están abiertas a todas las disciplinas de estudios y el programa cubre la totalidad del coste de la matrícula y un estipendio mensual en la moneda del país de destino.

Además, estas becas se hacen cargo de los gastos de desplazamiento y de un curso de orientación. A esta edición se han presentado 1.226 estudiantes, y 120 de ellos han obtenido becas, otorgadas en régimen de concurrencia competitiva.

La edad media de los becarios en esta convocatoria es de 26,08 años, y, por sexos, el 45% son mujeres y el 55% son hombres.

En la convocatoria del año 2018 se han concedido becas a candidatos de 25 disciplinas distintas, si bien las más representadas han sido las ingenierías y tecnologías (32), economía y empresa (14), ciencias médicas y de la salud (11), relaciones internacionales (8), ciencias de la vida (6), artes visuales (5), derecho (5) y física (5).

Además, por tipología de estudios, 83 alumnos reciben la beca para cursar un máster, 31 para un doctorado y seis para una estancia de investigación.

Con respecto a la procedencia de los becarios, la promoción del año 2018 comprende a estudiantes de 34 provincias españolas y de cuatro países extranjeros, que son Estados Unidos, Venezuela, Grecia y Perú. Barcelona y Madrid, con 32 y 20 becarios, respectivamente, encabezan la lista de provincias con mayor número de estudiantes, seguidas por Valencia (5), Asturias (4), Lleida (4), Sevilla (4) y Vizcaya (4).

BENEFICIARIOS ANDALUCES

Los once estudiantes andaluces que se han beneficiado de estas becas en la referida convocatoria son María Delgado Pérez, Juan Luis Gamella Martín, Bernardino León Reyes, José Ramón Luque Reyes, Esperanza Martín López, Javier Moreno Rivero, Jesús Olivares Guerrero, Julia Ponce Díaz, Claudia Robles García, Álvaro Romero Calvo y Ana Isabel Sánchez Jiménez.

María Delgado Pérez ha destinado su beca 'la Caixa' a la realización de un máster en Gestión Cultural y de Industrias Creativas en la École des Hautes Études Commerciales de París. Nacida en Sevilla y graduada en Estudios de Cine por la Queen Mary University of London con un trabajo final de carrera sobre la industria cinematográfica andaluza, actualmente compagina su máster con su colaboración con la compañía de teatro musical Backstage.

Por su parte, Juan Luis Gamella Martín ha destinado su beca 'la Caixa' a la realización de un máster en Robótica, Sistemas y Control en la Eidgenössische Technische Hochschule Zürich (Suiza) con el objetivo de dar el siguiente paso hacia una carrera en investigación en el área de robótica e inteligencia artificial. Nacido en Granada y graduado en Matemáticas y en Informática por la Universidad Politécnica de Madrid, ha desarrollado su carrera profesional en la 'start-up' madrileña Coowry.

Bernardino León Reyes ha destinado su beca a la realización de un máster en Política, Violencia y Crimen en la University College London. Nacido en Atenas, pasó parte de su infancia en Málaga, y tras graduarse en Filosofía y Sociología por la Université Paris-Sorbonne-Paris IV y cursar un máster en Teoría de las Relaciones Internacionales por la London School of Economics and Political Science, ha ampliado su formación académica con una estancia de investigación en el think tank Delma Institute de Abu Dabi y con el curso Transdiciplinary Approaches to (In)security en el King's College of London.

José Ramón Luque Reyes cursa un máster en Gestión de Datos Agroalimentarios en el Institut Polytechnique UniLaSalle (Francia) gracias a su beca 'la Caixa'. Nacido en Écija (Sevilla) y graduado y máster en Ingeniería Agrónoma por la Universidad de Córdoba, ha ampliado su formación con estancias académicas en Bulgaria, Chile, Australia y Paraguay, donde realiza un proyecto de investigación en una comunidad rural agroecológica en el ámbito de la cooperación al desarrollo.

Por su lado, Esperanza Martín López ha obtenido una beca "la Caixa" con la que cursa un doctorado en Interpretación Piano en la Hochschule für Musik und Theater München (Alemania). Nacida en Málaga y graduada en Interpretación Piano por el Conservatorio Superior de Música de Aragón, ha ampliado su formación con la realización de un máster artístico por la Hochschule für Musik und Theater München, y con estudios en Santa María del Paular, la Escuela Presjovem y el festival Pianosfest in the Hamptons.

Javier Moreno Rivero ha obtenido una beca 'la Caixa' con la que cursa un doctorado en Lingüística en la University of Cambridge. Nacido en Jerez de la Frontera (Cádiz) y graduado en Traducción e Interpretación por la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, actualmente es investigador en el departamento de Lingüística Teórica y Aplicada de la University of Cambridge y forma parte del consejo editorial de International Journal for the Semiotics of Law y de The Journal of Law and Language.

Por su parte, la beca 'La Caixa' otorgada a Jesús Olivares Guerrero le sirve para cursar un máster en Política Europea y Sociedad en la University of Oxford centrado en la investigación del populismo y el análisis de riesgos políticos. Nacido en Jaén y graduado en Comunicación Audiovisual por la Universidad de Granada, trabaja actualmente en el gabinete de comunicación de la farmacéutica Merck en Madrid.

Julia Ponce Díaz ha destinado su beca 'la Caixa' a la realización de un máster en Dirección de Cine en el American Film Institute of Los Angeles. Nacida en Sevilla y graduada en Periodismo y en Comunicación Audiovisual por la Universidad Carlos III, ha trabajado junto al director cinematográfico Francis Ford Coppola en el proyecto experimental 'Distant Vision', ha dirigido numerosos cortometrajes y colabora como escritora y ensayista para la revista 'Mouthwash Magazine'.

Claudia Robles García ha obtenido una beca 'la Caixa' con la que cursa un doctorado en Economía en la London School of Economics and Political Sciences. Nacida en Granada y graduada en Economía por la Universidad Carlos III de Madrid, centra su doctorado actual en su especialización en el área de Organización Industrial y Finanzas.

Álvaro Romero Calvo, asimismo, cursa un doctorado en Ingeniería Aeroespacial en la University of Colorado Boulder (Estados Unidos). Nacido en Granada y graduado en Ingeniería Aeroespacial por la Universidad de Sevilla, cursa actualmente una doble titulación de máster en Ingeniería Aeronáutica y Espacial en el Politecnico di Milano (Italia).

Finalmente, Ana Isabel Sánchez Jiménez ha obtenido una beca 'la Caixa' con la que cursa un máster en Investigación en Neurociencia en la University College of London. Nacida en Sevilla y graduada en Biomedicina Básica y Experimental por la Universidad de Sevilla, ha ampliado su formación con una estancia en el Center for Development Neurobiology del King's College of London y en el Instituto de Biomedicina de Sevilla, donde realizó su trabajo de fin de grado experimental en un laboratorio de neurociencia.