Caja Rural Granada y el Colegio Oficial de Médicos refuerzan su alianza para apoyar a los profesionales de la medicina

Caja Rural de Granada y el Colegio Oficial de Médicos de Granada refuerzan su alianza para apoyar a los profesionales de la medicina - CAJA RURAL DE GRANADA

GRANADA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

Caja Rural de Granada y el Colegio Oficial de Médicos de Granada han reforzado su alianza para apoyar a los profesionales de la medicina. El convenio de colaboración que lo permite ha sido suscrito por el director general de la entidad financiera, Antonio Serrano y por la presidenta del colegio, Isabel Castillo.

Desde Caja Rural destacan en un comunicado que la colaboración refuerza la estrecha relación institucional que ambas entidades mantienen desde hace años y que tiene como objetivo contribuir al desarrollo profesional del colectivo médico, así como impulsar iniciativas de interés social y científico en beneficio de la sociedad granadina.

El acuerdo pone a disposición de los colegiados una amplia oferta de productos y servicios financieros diseñada para acompañarlos en las distintas etapas de su trayectoria profesional. Entre las principales medidas destacan la bonificación de la cuota de alta de colegiación, financiación en condiciones preferentes para la adquisición de equipamiento sanitario especializado, la posibilidad de financiar hasta el 100 % de la adquisición de vivienda en determinadas operaciones y diversas bonificaciones vinculadas a la domiciliación de la primera nómina.

Asimismo, las ventajas del convenio se extienden a empleados del Colegio, empleados de los propios colegiados y sociedades profesionales registradas cuya actividad principal sea el ejercicio de la medicina.

Durante el acto, Antonio Serrano ha destacado la labor que desempeñan los profesionales de la medicina en la sociedad: "Los médicos desempeñan una función que trasciende el ejercicio de una profesión. Están presentes en algunos de los momentos más importantes y delicados de la vida de las personas, ofreciendo conocimiento, confianza y cercanía cuando más se necesitan. Su contribución es fundamental para el bienestar y la calidad de vida de nuestra provincia", ha dicho.

"Desde Caja Rural Granada queremos reconocer esa labor y reforzar nuestra colaboración con un colectivo con el que compartimos valores como la responsabilidad, el compromiso con las personas y la vocación de servicio. Para nuestra Entidad es un orgullo acompañar a quienes dedican su vida a cuidar de los demás", ha añadido.

Por su parte, Isabel Castillo ha valorado la renovación de esta colaboración, que permitirá seguir ofreciendo a los colegiados herramientas y soluciones útiles para favorecer su desarrollo profesional y personal.

En la firma del convenio también han estado presentes Marina González, responsable de Colectivos, Autónomos y Comercios de Caja Rural Granada, y Ángel Cobos, gerente del Colegio Oficial de Médicos de Granada.

Más allá del ámbito financiero, ambas instituciones comparten un firme compromiso con la promoción de la salud, la investigación y el conocimiento. Fruto de esta implicación Fundación Caja Rural Granada lleva celebrando durante más de 20 años su Premio de Ciencias de la Salud, una iniciativa de referencia que reconoce la excelencia investigadora, fomenta la innovación científica y pone en valor la contribución de profesionales e investigadores al avance de las ciencias biomédicas y de la salud.