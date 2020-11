Cajasur comercializa en Black Friday micropréstamos en condiciones especiales

CÓRDOBA, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Cajasur ha puesto en el mercado minicréditos Black Friday de hasta 3.000 euros, amortizables en diez meses y con unas condiciones muy especiales de financiación, en el marco de una oferta que está destinada a clientes de la entidad financiera con préstamo preconcedido.

Según ha informado el banco con sede en Córdoba, el Grupo Kutxabank, en el que se inscribe, prevé destinar un total de 2.500 millones de euros a reactivar el mercado de bienes de consumo y, en este contexto, mantendrá la promoción activa hasta el próximo lunes 30 de noviembre inclusive.

Con esta comercialización de micropréstamos Cajasur responde a una demanda creciente de personas que aprovechan las ofertas del Black Friday y optan por adelantar a la última semana de noviembre una parte de las compras de Navidad.

Una de las principales características de estos 'Minikredit' es que se podrán formalizar únicamente 'on line', de una forma muy fácil, y que se conceden con criterios de consumo responsable. Cabe recordar que el pasado mes de octubre el 41 por ciento del total de los préstamos personales suscritos por el Grupo Kutxabank fueron contratados 'on line', es decir, a través de la aplicación móvil o la banca 'on line'.

Una vez finalizada la oferta del Black Friday, Cajasur activará el próximo 1 de diciembre la campaña 'Efectivo Navidad', con préstamos que van de los 300 a los 40.000 euros, y con plazos de amortización que varían entre los tres y los 84 meses.

Cerca de 1,5 millones de clientes podrán acceder a esta fórmula de financiación ágil y sencilla, que pondrá en sus manos hasta 34.000 millones de euros. La contratación de esta oferta financiera se puede realizar a través de la banca 'on line', cajeros automáticos, así como a través de la red de oficinas de Cajasur.