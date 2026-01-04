La calle Alhóndiga de Granada contará con maceteros que aportarán vegetación y embellecerán una vía "carente de verde"

Archivo - Image de archivo de la fachada del Ayuntamiento de Granada. - AYUNTAMIENTO DE GRANADA - Archivo

GRANADA 4 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Granada va a impulsar una nueva actuación de embellecimiento urbano en la calle Alhóndiga, una vía de "intenso tránsito peatonal" del centro histórico, con el objetivo de "introducir vegetación, suavizar la imagen del espacio público y hacerlo más agradable para el peatón", sin alterar la funcionalidad ni la configuración consolidada de la calle.

Tal y como ha indicado el Consistorio local en una nota, la intervención contempla la instalación de jardineras ornamentales metálicas directamente sobre el pavimento existente, una solución de bajo impacto que permite incorporar vegetación en un entorno "densamente urbanizado, manteniendo intacta la distribución y el uso habitual del viario". Así, se trata de una actuación superficial, selectiva y totalmente reversible, que no introduce elementos fijos ni nuevas volumetrías.

En concreto, las jardineras, con acabado ornamental y escudo troquelado del Ayuntamiento de Granada, incorporarán "bandeja inferior de recogida de agua y riego por goteo", lo que garantiza una "correcta gestión hídrica" y evita vertidos sobre el pavimento. Su disposición será alternada a lo largo de la calle, "respetando en todo momento el gálibo necesario para el paso de vehículos de emergencia y los servicios de mantenimiento, asegurando así la plena funcionalidad del viario".

Además, esta solución ya ha sido implantada con éxito en otras calles del centro histórico de Granada, demostrando su "adecuada integración en entornos urbanos protegidos y su buena aceptación ciudadana", aportando valor paisajístico sin menoscabar el patrimonio ni alterar el uso cotidiano del espacio público.

Según ha detallado la Administración local, la actuación se completa con la instalación de una red de riego por goteo automatizada, soterrada bajo la traza de la calle. Para su ejecución se realizarán intervenciones puntuales y controladas sobre el pavimento, con reposición íntegra del material original o, en su defecto, con piezas de las mismas características, respetando el diseño y acabado existentes.

En contexto, el proyecto se ha diseñado con criterios de mínima intervención y máximo respeto al entorno urbano protegido, sin modificar trazados, materiales, cotas ni acabados, "garantizando su plena compatibilidad con los valores patrimoniales del centro histórico".

En este contexto, esta actuación se integra en una estrategia municipal global de embellecimiento y mejora del espacio público, que en los últimos meses ha sumado nuevas intervenciones en el centro de la ciudad, como las proyectadas en Reyes Católicos y Puentezuelas, o la recientemente inaugurada calle San Antón, todas ellas "orientadas a mejorar la imagen urbana y la calidad de vida de la ciudadanía".

En suma, la intervención forma parte del Plan de Obras 2024-2027, que cuenta con un presupuesto global de 40 millones de euros y contempla más de 60 actuaciones repartidas por todos los barrios de Granada, al que se suma el I Plan de Embellecimiento de Plazas, Jardines y Calles, con el objetivo común de "renovar los espacios públicos y situar al ciudadano en el centro de la acción municipal".