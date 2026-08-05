El calor activa el aviso amarillo este jueves en Córdoba, Huelva, Jaén y Sevilla por máximas de hasta 40ºC

Archivo - Una mujer posa para una foto dentro de la fuente de la Plaza de España. Imagen de archivo. - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los termómetros andaluces comenzarán a subir en diversos puntos de las provincias de Córdoba, Huelva, Jaén y Sevilla este jueves, 6 de agosto, lo que obligará a decretar el aviso amarillo por temperaturas que podrán alcanzar los 40ºC.

Según expone la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en su página web, consultada por Europa Press, los avisos por calor permanecerán vigentes entre las 13,00 y las 21,00 horas en todos los casos.

En concreto, esta alerta amarilla afectará a la campiña cordobesa, así como a las comarcas jiennenses de Morena y Condado y el Valle del Guadalquivir, donde se esperan temperaturas máximas de 39ºC, aunque localmente podrán alcanzarse los 40 grados.

Asimismo, el aviso se extenderá al enclave onubense de Andévalo y Condado y a la campiña sevillana, donde se prevé que el mercurio llegue a registrar hasta 38 y 39 grados, respectivamente.

A nivel andaluz, para la jornada de este jueves se esperan cielos poco nubosos o despejados, con intervalos de nubes bajas y brumas en el litoral mediterráneo, donde no se descartan bancos de niebla. Asimismo, se prevé nubosidad de evolución diurna en las sierras del nordeste, donde podrían registrarse tormentas ocasionales durante la tarde, que localmente podrían ser fuertes e ir acompañadas de granizo menudo.

En cuanto a las temperaturas, descenderán en la vertiente mediterránea y subirán en el resto de la comunidad. Además, soplarán vientos de flojos a moderados: de levante en el litoral mediterráneo, de poniente en el Estrecho y variables, tendiendo a componente oeste, en el resto de Andalucía.