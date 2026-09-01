El calor activa el miércoles avisos en seis provincias y se esperan tormentas con "rachas muy fuertes" en Jaén y Granada

Archivo - Jornada de intenso calor en Almería. - Marian León - Europa Press - Archivo

SEVILLA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las altas temperaturas vuelven a la comunidad andaluza este martes, 2 de septiembre, con avisos naranjas por máximas de hasta 40 grados en Córdoba, Jaén y Sevilla. Además, para la citada jornada se esperan tormentas acompañadas de granizo y "rachas muy fuertes" en Granada y Jaén que han motivado aviso amarillo por lluvias y tormentas.

Así lo recoge la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), consultada por Europa Press, que señala que los avisos naranjas por calor estarán activos desde las 13,00 hasta las 21,00 horas en las campiñas cordobesa y sevillana y en la comarca jiennense de Morena y Condado con 40 grados de máxima.

Asimismo, la Aemet ha indicado aviso amarillo en el Valle del Guadalquivir de Jaén en el mismo tramo horario por temperaturas máximas de 39 grados, que podrían alcanzar los 40 en el entorno de Andújar. Además, en Cazorla y Segura (Jaén) y en la Cuenca del Genil (Granada), también se han marcado avisos amarillos por 39 grados de máxima.

Las comarcas de Andévalo y Condado (Huelva), Sierra y Pedroches (Córdoba), la Subbética cordobesa y la campiña gaditana también se encuentran en nivel amarillo por calor, en este caso, por 38 grados de máxima. El litoral de Huelva también se encuentra en aviso amarillo en el mismo tramo horario, con la salvedad de que se pronostica una temperatura diurna de 36 grados.

Por otro lado, la Aemet ha señalado aviso amarillo por lluvias y tormentas en las zonas de Guadix y Baza (Granada) y Cazorla y Segura (Jaén), ambas desde las 14,00 hasta las 20,00 horas, con una precipitación acumulada de quince litros por metro cuadrado por hora que podría ser en forma de granizo y que vendrán acompañadas por "rachas muy fuertes".

Para la jornada de este miércoles se esperan cielos poco nubosos, con intervalos de nubes altas y nubosidad de evolución diurna en las sierras orientales, con "probables tormentas acompañadas de chubascos localmente fuertes, granizo y rachas muy fuertes".

Asimismo, la Aemet ha añadido que se producirán "intervalos de nubes bajas en el área del Estrecho y en el litoral mediterráneo", así como polvo en suspensión, "pudiendo producirse depósitos de barro".

En cuanto a las temperaturas, las mínimas ascenderán en el tercio occidental y experimentarán pocos cambios en el resto, mientras que las máximas ascenderán de forma generalizada. Los vientos soplarán flojos variables, con intervalos moderados y se espera levante fuerte en el Estrecho, con probabilidad de rachas "ocasionalmente muy fuertes".