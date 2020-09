Calvo defiende la futura ley de Memoria y pide al Gobierno andaluz que no dé pasos "atrás" en esta materia

SEVILLA, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta primera del Gobierno, ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Carmen Calvo, ha defendido este viernes en Sevilla la nueva Ley de Memoria democrática en la que está trabajando el Ejecutivo y ha pedido a la Junta de Andalucía, en manos de PP-A y Ciudadanos (Cs), que "no vaya para atrás" en esta materia.

Durante su participación en Sevilla en los 'Encuentros SER Andalucía' con motivo del 40º aniversario del Estatuto de Autonomía, Carmen Calvo ha indicado que pide al Gobierno andaluz que "no vaya para atrás en materia de responsabilidades de memoria democrática, porque no estaremos saltando obligaciones que España tiene en su artículo 10 de la Constitución en materia de derechos humanos".

"Andalucía no se puede quedar atrás en Materia de derechos humanos", según ha sentenciado Carmen Calvo, en relación a las víctimas. Ha dicho que si hay pasos atrás por parte del actual Ejecutivo andaluz, responsables del mismo tendrían que decirle a los familiares de las víctimas que éstas "son de segunda, que no las van a exhumar, que no se les va a dar sepultura respetuosa y que esos compatriotas no nos importan".

Ha insistido en la necesidad de contar con una nueva ley estatal que abroche las doce leyes autonómicas que existen en este momento y que garantice que no se darán pasos atrás.

Asimismo, la vicepresidenta ha querido dejar claro que una vez que entre en vigor la nueva ley, todos los juicios que se hicieron sin legalidad y sin seguridad y al margen de los requisitos imprescindibles van a ser "nulos inmediatamente", sin necesidad de abrir procedimientos.

De igual manera, preguntada sobre la sepultura del militar Gonzalo Queipo de Llano en la Basílica de la Macarena de Sevilla, ha dicho que "nadie relacionado con el golpe de estado a la España constitucional" podrá estar en ningún lugar público o privado con repercusión pública para su enaltecimiento. "Algunas cuestiones que son ignominiosas se resolverán en cuanto la ley entre en vigor", ha sentenciado.