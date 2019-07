Calvo pide "responsabilidad" a los partidos para investir a Sánchez "en julio" porque "no hay alternativa de gobierno"

Publicado 01/07/2019 12:05:03 CET

La vicepresidenta del Gobierno, ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad en funciones, Carmen Calvo, ha apelado este lunes a la "responsabilidad" de los grupos parlamentarios para investir a Pedro Sánchez de nuevo como presidente del Gobierno "cuanto antes mejor, ahora en julio", porque "no hay alternativa de gobierno" al que pueda encabezar el dirigente socialista.

Así lo ha indicado Calvo a preguntas de los periodistas antes de intervenir, en Carmona (Sevilla), en el acto de presentación del seminario 'Mujeres en el Conocimiento, la Ciencia y la Tecnología' en los cursos de verano de la Universidad Pablo de Olavide (UPO).

Calvo ha subrayado que los ciudadanos españoles "han votado cuatro veces en 28 días" --aludiendo a las elecciones generales del 28 de abril y las locales, autonómicas y europeas del 26 de mayo--, una circunstancia que "nunca se había dado" anteriormente, y han acudido a las urnas "en libertad y, como siempre, con la responsabilidad y la decisión que cada uno ha creído conveniente por millones".

Ha agregado que "éste es el material que nos han entregado para que, ahora, con ese material, tener cuanto antes un Gobierno, que es lo que la gente espera, no que nadie se plantee que hay un mes de agosto, de septiembre, de octubre, ni nada".

La vicepresidenta ha insistido en que "lo que hay es que afrontar la responsabilidad de manera madura y generosa por España, y que el debate de investidura" de Pedro Sánchez "sea la oportunidad para que todos nos vean cómo proponemos objetivos para España", y qué "respuesta" ofrecen "a los problemas" de la población.

"La gente no piensa que, después de que ha hecho su trabajo votando cuatro veces en 28 días, no seamos capaces de asumir cada uno su responsabilidad", ha reflexionado Calvo, para agregar que "nosotros queremos asumir la nuestra, que es investir al presidente cuanto antes mejor, ahora en julio", así como "presentar nuestro programa de gobierno debatirlo y escuchar a los demás", e incluso "aceptar cosas que podamos aceptar porque sean compatibles y mejores que las nuestras".

La vicepresidenta quiere que "los ciudadanos observen de primera mano qué hace y le dice cada uno a su país", y ha lamentado que haya algunos "planteando tal vez la obstrucción por la obstrucción, porque no hay alternativa de gobierno".

En esa línea, ha remarcado que, con la "izquierda" del PSOE, "que es Unidas Podemos, no sumamos con mayoría suficiente para salir como Gobierno estable, por lo que hay que hablar con otros grupos parlamentarios". Ha enfatizado que esa es la realidad, y "la política tiene que estar fundamentada es lo que real y verdadero".

Para Calvo, "los ciudadanos entienden las dificultades y los matices, pero lo que seguramente no entienden es lo que no es entendible", y en esa línea ha insistido en que "no hay alternativa de gobierno, no sumamos con Unidas Podemos sin hablar con otros también, y en democracia no se puede obstruir por obstruir sin alternativa".

"Nadie lo entenderá", ha aseverado Calvo, quien ha indicado que en el Gobierno socialista "ni siquiera nos planteamos" la situación de una repetición de elecciones, "sino que todo el mundo mire a su país, a sus electores y escuche lo que la sociedad opina, que es que ya ha hecho su trabajo y que ahora hace falta un Gobierno cuanto antes".

En esa línea, ha subrayado que "hay que empezar a trabajar en Europa" y tener a "ayuntamientos y comunidades autónomas sin bloqueos", porque dichas administraciones "no pueden trabajar a pleno rendimiento si el Gobierno (central) no está formado también".

Además, la vicepresidenta se ha preguntado "cómo les vamos a decir a los españoles que, si en ayuntamientos y comunidades autónomas nos hemos puesto de acuerdo, no somos capaces" de hacer lo mismo "en el nivel de la Administración General del Estado", y "cuánto tiempo van a tener que tener que estar los demás bloqueados porque alguien piense que sus intereses de partido están antes de los intereses de la gobernabilidad de España", se ha preguntado también Carmen Calvo.