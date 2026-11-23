La cabeza de lista de Podemos por Córdoba al Congreso de los Diputados de cara al 29N, Ana Calzada. - PODEMOS

CÓRDOBA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La cabeza de lista de Podemos por Córdoba al Congreso de los Diputados de cara al 29N, Ana Calzada, ha reclamado este lunes un cambio en las políticas de empleo, "para garantizar salarios dignos, estabilidad laboral y mejores condiciones de vida para la clase trabajadora".

Según ha informado la formación morada en una nota, Calzada ha advertido que "tener un empleo ya no garantiza llegar a final de mes" y ha señalado, especialmente, "las dificultades que sufren la juventud y miles de familias para emanciparse y desarrollar un proyecto de vida".

Por eso, desde Podemos defienden que "no basta con crear puestos de trabajo, sino que es necesario garantizar que sean empleos de calidad y con salarios suficientes" y, para ello, Calzada plantea "elevar el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) hasta los 1.800 euros mensuales y reducir progresivamente la jornada laboral hasta las 30 horas semanales, sin reducción salarial".

También ha propuesto la candidata de Podemos "actualizar los salarios conforme al IPC, para evitar la pérdida de poder adquisitivo", además de "reforzar la negociación colectiva y combatir la precariedad y los abusos laborales".

En cuanto la situación de la provincia de Córdoba, Calzada considera "imprescindible impulsar un modelo productivo más diversificado, basado en la industria, la innovación y los sectores que generen mayor valor añadido y empleo estable".

A este respecto, ha avisado que "Córdoba no puede seguir dependiendo de la temporalidad y los salarios bajos, ni permitir que sus jóvenes tengan que marcharse a otros territorios para encontrar oportunidades laborales".

"El empleo debe servir para construir un proyecto de vida, no para sobrevivir mes a mes", según ha indicado Calzada, quien también considera necesario "situar los derechos laborales y las condiciones de vida de la mayoría social en el centro de las políticas económicas", ha concluido.