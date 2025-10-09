La Cámara andaluza pide una declaración del Parlament sobre "contribución" de Andalucía a la "prosperidad" de Cataluña

SEVILLA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Parlamento andaluz ha aprobado este jueves una proposición no de ley del PP-A en la que se demanda al Gobierno autonómico que inste al Parlament catalán a promover una declaración institucional de reconocimiento de la "contribución" de los andaluces a la "prosperidad" de Cataluña.

La iniciativa del PP-A ha tenido la abstención de Vox y grupo Mixto-Adelante Andalucía, mientras que ha sido rechazada por el grupo Por Andalucía y ha tenido un apoyo parcial del PSOE-A al segundo punto, referido a los tópicos y estereotipos sobre Andalucía.

Este pronunciamiento del Parlamento andaluz se produce a raíz de que el secretario general de Junts, Jordi Turull, manifestara hace varios días sobre las rebajas de impuestos en Andalucía, que con "el dinero de los catalanes los andaluces se subvencionan el gimnasio y que puedas tener un perro de compañía; esto es la perversión número uno".

Concretamente, la Cámara andaluza ha demandado una "declaración institucional del Parlamento catalán que reconozca de forma expresa la contribución social, económica y cultural de los andaluces, sus descendientes, las empresas andaluzas y de Andalucía en su conjunto al desarrollo y prosperidad de Cataluña, destacando el papel que generaciones de trabajadores, emprendedores y familias andaluzas han desempeñado en la industrialización, el crecimiento urbano y la convivencia democrática de la sociedad catalana, poniendo de relieve los lazos de cooperación, solidaridad y cohesión que históricamente han unido a ambas comunidades autónomas en beneficio del progreso y la concordia entre territorios".

De igual manera, el Parlamento andaluz ha rechazado y condenado "cualquier ataque o manifestación que, en el presente o en el pasado, haya recurrido a tópicos o estereotipos carentes de fundamento para menoscabar la dignidad de Andalucía y de los andaluces, cuestionando injustamente su historia, su contribución al progreso compartido de España o los valores que guían su trabajo, esfuerzo, sacrificio y riqueza cultural".

"Tales expresiones, vengan de donde vengan, son incompatibles con el respeto institucional, la convivencia democrática y la cohesión social y territorial que deben presidir las relaciones entre las comunidades autónomas y el conjunto del estado", según la proposición no de ley del PP-A aprobada.

En defensa de la iniciativa, el diputado del PP-A Pablo Venzal ha manifestado que "no ofende quien quiere, sino el que puede" y ha dicho que Andalucía, con todo tipo de gobiernos "siempre ha sido perjudicada por el centralismo", y siempre quedaba como la que aportaba materias primas y mano de obra. Ha defendido el autogobierno de Andalucía para decidir los "beneficios fiscales".

Por su parte, el diputado del PSOE-A Mario Jiménez ha manifestado que, a lo visto de lo ocurrido en los últimos días en Andalucía, la inicitiativa del PP-A ha perdido absolutamente toda la actualidad. "Pensaban que habían descubierto la pólvora y que iban a someter a este Parlamento a una gran discusión que iba a elevar a las glorias andalucistas a Moreno Bonilla", según Jiménez, quien ha denunciado que esta inicitiva va "contra el pueblo de Cataluña" y es "puro odio territorial".

La parlamentaria de Vox Cristina Aguilera ha criticado que el PP-A le preste atención "a esos abruptos verbales del separatismo sin reconocer que el bipartidismo, por la necesidad de pacto, lo ha alimentado, ha alimentado al monstruo".

La portavoz de Por Andalucía, Inma Nieto, ha indicado que la iniciativa del PP es "placebo" y no es más que otra vez "ponernos a todos a mirar en otra dirección". "Este parlamento es muy importante para dedicarle una hora a unas declaraciones de un señor de derechas que ha dicho la tontería que ha dicho", ha apuntado.