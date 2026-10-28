La Cámara de Cuentas detecta que más de la mitad de las entidades locales no remitieron información sobre convenios

Archivo - Imagen de archivo del nuevo logotipo de la Cámara de Cuentas de Andalucía. - JOAQUIN CORCHERO / EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Cámara de Cuentas de Andalucía ha detectado que más de la mitad de las entidades locales del sector público andaluz no remitieron las relaciones anuales de convenios ni "en su caso, las certificaciones negativas" de los ejercicios 2022 y 2023; concretamente, en el año 2022, el 53,46% de las entidades locales (478 de 894) y el 54,25% en 2023 (485 de 894). Además, advierte el órgano fiscalizador, "se han identificado 16 y 25 convenios y 23 y ocho incidencias de convenios, incluidos en las relaciones anuales de los ejercicios 2022 y 2023, respectivamente, cuyos expedientes no han sido remitidos a pesar de ser preceptivo por su importe, conforme a lo establecido en la normativa reguladora".

En una nota resumen del informe anual, la Cámara de Cuentas reseña que en los dos años fiscalizados "se observaron incumplimientos significativos en la remisión de expedientes de convenios con compromisos económicos superiores a los 600.000 euros". En 2022, de los 86 convenios sujetos a obligación de remisión, un total de 40 (46,51%) fueron enviados fuera del plazo legal de tres meses, porcentaje que se elevó hasta el 86,72% en 2023 al afectar a 11 de los 128 convenios obligados. Asimismo, identificó 16 expedientes no remitidos, dos indebidamente declarados como convenios originales y 18 convenios no comunicados por alguna de las entidades firmantes en 2022; mientras que en 2023 estas incidencias ascendieron a 25 expedientes no remitidos, un expediente que no constituía un convenio original y seis convenios no comunicados por todas las entidades firmantes.

Adicionalmente, se detectaron deficiencias documentales, al comprobarse que únicamente uno de los 39 expedientes analizados en 2022 incorporaba el documento de formalización firmado electrónicamente y que ninguno de los once expedientes revisados en 2023 contenía dicha documentación. En el caso de los convenios por encima de los 600.000 euros, las relaciones anuales pusieron de manifiesto la existencia de 23 incidencias de convenios no remitidas en 2022 por importe de 31,16 millones de euros y de ocho incidencias no remitidas en 2023 por importe de 20,85 millones de euros. En 2022 no remitieron la información en plazo 738 entidades locales, que representan el 82,55% del total de entidades del sector público local andaluz, porcentaje que en 2023 alcanzó por las 781 entidades locales, que no remiten la relación anual, al 87,36%.

Asimismo, se detectaron incidencias que afectan a la integridad de la información declarada al identificarse 41 convenios correspondientes a otros ejercicios, 32 expedientes que no constituían convenios originales, 40 convenios omitidos en las relaciones anuales y 183 convenios no comunicados por todas las entidades firmantes en 2022; cifras que evolucionaron en 2023 hasta 66 convenios de otros ejercicios, 34 expedientes no originales, once convenios omitidos y 484 convenios no comunicados por alguna de las entidades suscriptoras. Adicionalmente, se detectaron errores en los compromisos económicos declarados en 60 convenios en 2022, con un impacto de 1,25 millones de euros, y en 53 convenios en 2023, por importe de 3,61 millones de euros.

Ante esta radiografía, la Cámara de Cuenta insta a las entidades locales a adoptar las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de remisión de información en materia de convenios, conforme a los procedimientos, plazos y requisitos establecidos por la normativa vigente y por las instituciones de control externo, dada su relevancia para la transparencia y la rendición de cuentas. Asimismo, recomienda reforzar la formación del personal responsable, priorizar la remisión de la información correspondiente a los ejercicios más recientes y remitir las oportunas certificaciones negativas cuando no se hayan formalizado convenios.

Igualmente, anima a las entidades locales a verificar que la información remitida sobre los convenios formalizados se ajuste a los requerimientos establecidos, garantizando la integridad y completitud de las relaciones anuales, así como a asegurar que toda la documentación remitida a través de la Plataforma de Rendición Telemática de las Instituciones de Control Externo incorpore firma electrónica reconocida; insta a los órganos de control interno a incluir en los Planes Anuales de Control Financiero actuaciones específicas dirigidas a verificar el cumplimiento de las obligaciones de remisión de información sobre convenios, así como a desarrollar controles financieros que permitan detectar errores o inconsistencias en la información remitida mediante mecanismos automatizados de verificación y a que las administraciones competentes y los presidentes de las entidades locales adopten medidas coordinadas para garantizar la suficiencia de medios materiales y humanos destinados a las funciones de rendición de cuentas, apoyándose en análisis objetivos de las necesidades de personal y equipamiento.