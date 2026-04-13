Cámara de Cuentas introduce la rendición telemática de contabilidad de los partidos en fiscalización de las andaluzas

Archivo - Imagen de archivo de una cabina de votación repleta de papeletas de los partidos. - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

SEVILLA, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Pleno de la Cámara de Cuentas de Andalucía ha aprobado el procedimiento de fiscalización de la contabilidad electoral de las elecciones al Parlamento de Andalucía, previstas para el próximo 17 de mayo. De esta forma se establece el marco técnico y procedimental que deberán seguir las formaciones políticas para la correcta rendición de sus cuentas electorales.

La principal novedad es la rendición telemática de la contabilidad electoral. Las formaciones políticas deberán presentar toda la documentación a través de la sede electrónica de la Cámara de Cuentas, utilizando formatos normalizados y herramientas digitales específicas.

Este avance permitirá mejorar la eficiencia en la tramitación, facilitar el cumplimiento de las obligaciones por parte de los partidos políticos y reforzar la trazabilidad y seguridad de la información remitida, según una nota del organismo de fiscalización externa.

El documento tiene como objetivo garantizar la transparencia, la uniformidad y el adecuado control de los ingresos y gastos electorales, precisando tanto el alcance de la documentación a presentar como los criterios de fiscalización que aplicará la institución.

La Cámara de Cuentas reivindica la relevancia de este procedimiento por cuanto se traduce en el informe final de fiscalización que elaborará.

El trabajo de fiscalización se pronuncia sobre la regularidad de las contabilidades electorales presentadas, cuantificando el importe de las subvenciones públicas que percibirá cada formación política.

El informe que elabore el organismo de fiscalización externa puede incluir propuestas de reducción o incluso de no adjudicación de las subvenciones en caso de detectarse irregularidades o incumplimientos de la normativa electoral, lo que subraya su impacto directo en la financiación de los partidos políticos.

La correcta justificación de los gastos, el respeto a los límites legales y la acreditación del origen de los fondos serán elementos esenciales para garantizar el acceso pleno a dichas ayudas públicas.

La Cámara de Cuentas asegura que con la aprobación de este procedimiento "refuerza su función fiscalizadora" por cuanto busca asegurar que "los recursos públicos destinados a la financiación electoral se asignen conforme a la normativa vigente. La resolución se encuentra publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2026/69/BOJA26-069-00013-4731-01_00335967.pdf y estará disponible en la página web de la institución para su consulta.