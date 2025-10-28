Cámara de Cuentas plantea a la Junta que los centros docentes no universitarios eviten "comisiones bancarias indebidas"

Archivo - La consejera de Economía y portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, y la consejera de Desarrollo Educativo, Carmen Castillo, en una imagen de archivo. - María José López - Europa Press - Archivo

La Cámara de Cuentas plantea a la Junta de Andalucía que los centros docentes públicos no universitarios revisen el funcionamiento de su sistema de cobros y pagos por cuanto señala que deben adaptar "el régimen de las nuevas cuentas y cajas autorizadas de los centros educativos no universitarios a los procedimientos establecidos para el conjunto de la Tesorería General de la Junta de Andalucía".

Esa propuesta genérica, que dirige tanto a la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos como a la Desarrollo Educativo y Formación Profesional y a la Dirección General de Tesorería y Deuda Pública, la concreta en la necesidad de implantar "un procedimiento ágil y efectivo" con las entidades financieras por cuanto aprecia "el cargo de comisiones bancarias indebidas".

Por esta situación propone a la Dirección General de Tesorería ese instrumento para propiciar "la retrocesión de comisiones improcedentes cargadas sobre las cuentas que conforman la Tesorería General".

Son algunas de las recomendaciones que figuran en informe de la Cámara de Cuentas de fiscalización de la gestión de la Tesorería General de la Junta de Andalucía, que de igual forma recuerda que el Plan de Verificación de Cuentas (PVC) que realizó la propia Dirección General de Tesorería en 2023 se apuntó esa deficiencia en la gestión de cuentas autorizadas.

Alude el organismo de fiscalización a una Orden de 10 de mayo de 2006 de ambos departamentos sobre gestión económica de los centros docentes dependientes de Educación a que "en ninguno de los centros docentes visitados se aplican los modelos de conciliación y arqueos" recogidos en esa norma de referencia.

"En su lugar, los centros hacen sus propias conciliaciones y arqueos, bien sobre la base de las plantillas incorporadas al sistema SENECA, bien en papel u hoja de cálculo de la que no se tiene un conocimiento externo", explica en ese sentido, al tiempo que abunda sobre el hecho de que "no existe además un procedimiento establecido para su remisión a la Intervención General de la Junta de Andalucía y a la Dirección General de Tesorería y Deuda Pública".

El trabajo de campo lo concluyó en marzo de este año el organismo de fiscalización externa del sector público andaluz.

De igual forma el trabajo de la Cámara de Cuentas demanda un cambio en la gestión de la propia tesorería en sí por cuanto aboga por que la Dirección General de Tesorería elabore "un manual de cumplimentación del Fichero de Cuentas y Cajas" y de esa forma detalle a los órganos gestores "el procedimiento para su revisión, actualización, posibles incidencias y forma de solución".

RENTABILIZACIÓN DE LOS FONDOS

La Cámara de Cuentas propone a la Consejería de Economía y Hacienda cambiar una orden de 7 de mayo 2018 sobre las condiciones y el procedimiento de concertación de operaciones de gestión de la liquidez de la Tesorería General de la Junta de Andalucía con la idea de que "permita adaptarse a las opciones disponibles en cada momento para la rentabilización de sus fondos".

Otro cambio que señala la Cámara de Cuentas es "adaptar la plantilla de la Dirección General de Tesorería" con el propósito de que ejerzan sus funciones "con la garantía y diligencia requeridas", además de añadir "procedimientos adicionales de control interno" para "superar las debilidades expuestas en el presente informe".

Concreta esa recomendación desde el punto de vista de los recursos humanos de la Dirección General de Tesorería para que incorpore "personal TIC que sirva de enlace entre dicha Dirección General y la Agencia Digital de Andalucía" para "impulsar nuevos desarrollos que la operativa diaria" del servicio de Tesorería.

El trabajo de la Cámara de Cuentas insta también a revisar las aplicaciones GIRO y SENECA, en el primer caso para advertir a los órganos gestores de "las compensaciones que la Agencia Tributaria de Andalucía realiza" y de esa forma conste "la deuda del proveedor y el motivo de la compensación".

En el caso de SENECA apunta el uso de "forma generalizada" por los centros educativos de "gestionar las órdenes de pago exclusivamente a través de SENECA" porque "permite comunicarse directamente con la entidad financiera, lo que evita el uso de la banca electrónica en la realización de los abonos" y de esa forma "podría facilitar el mantenimiento actualizado de la situación de la tesorería de estos centros en el aplicativo".