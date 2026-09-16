La Cámara de Cuentas revela "debilidades" en la planificación y "priorización" de obras para paliar la sequía

Archivo - Vista general del pantano de Aznalcóllar, a 29 de agosto de 2023 en Sevilla (Andalucía, España). - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

SEVILLA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Cámara de Cuentas de Andalucía ha llamado la atención sobre el número de obras anunciadas pero no tramitadas por la Junta de Andalucía para hacer frente a la sequía lo que revela, a su juicio, "debilidades en la planificación y en la priorización de actuaciones destinadas a responder con eficacia a la situación de sequía".

En un informe remitido a los medios, el órgano fiscalizador asegura que de las 110 obras anunciadas, un total de 55 no han sido tramitadas mientras que las restantes "sí lo han sido, dando lugar a la ejecución de 70 expedientes de obras". "Se destaca el caso de 17 obras no iniciadas en las cuales se aduce la falta de disponibilidad presupuestaria priorizando otras obras", recoge el documento.

Esto, en palabras de la Cámara de Cuentas, "resulta contradictorio con la información contenida en los expedientes de tramitación de cada decreto --de medidas urgentes contra la sequía--, que prevía que la financiación de las obras fuera mediante el canon de mejora, el cual garantizaba recursos suficientes".

Entre los 70 expedientes tramitados, hay catorce que no son estrictamente contratos de obras sino la prestación de un servicio que en once casos, además, tienen por objeto la redacción del proyecto de obra. "Esto resulta determinante pues diez de estos expedientes tramitados se corresponden con diez obras previsras en el Acuerdo de Consejo de Gobierno de 2020, cuya ejecución estaba sin iniciar todavía".

En cuanto al importe de licitación de las obras tramitadas, éste ha sido de 346,40 millones de euros. Su ejecución ha supuesto 326,31 millones de gasto comprometido, según los datos disponibles a junio de 2025. La diferencia obedece a modificados de contratos, revisiones de precios y rectificaciones en las certificaciones de obras", entre otras cuestiones, según apunta la Cámara andaluza de Cuentas. De esta cifra, 252,70 millones representan los recursos destinados hasta 2024.

En cuanto a la procedencia de los recursos empleados, el 69,88% de la financiación del gasto comprometido procede del canon de mejora de infraestructuras hidráulicas de interés; el 22,08% de fondos Feder y el 7,86% del Feader; mientras que únicamente el 0,18% se financia con recursos propios de la Junta de Andalucía, detalla la Cámara de Cuentas.

Por su parte, el grado de ejecución hasta 2024 de los 70 expedientes correspondientes a 55 obras tramitadas ha sido del 82,86%. Las obras de emergencia han alcanzado un nivel de ejecución del 85,28% en relación con unas obligaciones reconocidas por importe de 119,38 millones de euros.

La duración media prevista de las obras tramitadas era de 10,59 meses, pero la real alcanzó un promedio de 16,11 meses, lo que "supone una ampliación significativa de los plazos inicialmente programados, motivada principalmente por las prórrogas autorizadas durante su ejecución". En 39 de los 70 expedientes tramitados se han producido 54 ampliaciones de plazo.

Con este diagnóstico, la Cámara de Cuentas recomienda "priorizar las obras de los sistemas de explotación en los que la situación de sequía persiste, a partir de unos criterios previamente establecidos, aun cuando se haya producido una mejora coyuntural del nivel de agua embalsada":

En segundo lugar, "impulsar la tramitación y ejecución de las obras pendientes previstas en los decretos de sequía, evaluando de forma expresa las causas de aquellas que no hayan sido iniciadas y adoptando las medidas necesarias para su puesta en amrcha cuando resulten técnica y financieramente viables".

Por último, "garantizar la adecuada aplicación de los recursos procedentes del canon de mejora a la financiación de las obras previstas en los decretos de sequía, evitando demoras en su inicio cuando exista disponibilidad financiera suficiente" y "ejecutar y finalizar las obras ya iniciadas".