La Cámara de España concede a título póstumo su Medalla de Oro a Eduardo Criado, expresidente de la Cámara de Andújar

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JAÉN 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El pleno de la Cámara de Comercio de España ha aprobado la concesión a título póstumo de su Medalla de Oro a Eduardo Criado, expresidente de la Cámara de Comercio de Andújar (Jaén) fallecido el pasado 19 de junio a los 92 años.

La Medalla de Oro de la Orden de la Cámara de Comercio de España se otorga a presidentes de Cámaras o miembros del Pleno de la Cámara de España que hayan prestado servicios destacados en la economía española.

El presidente de la Cámara de España, José Luis Bonet, ha destacado que Eduardo Criado "encarnó los valores que definen a las Cámaras de Comercio: el compromiso con las empresas, la responsabilidad institucional y la vocación de servicio".

Ha añadido que con esta distinción se rinde homenaje a "una trayectoria ejemplar y a un legado que permanecerá para siempre en el sistema cameral español".

Criado, nacido en Andújar en 1933, fue presidente de la Cámara de Comercio de Andújar durante décadas y, hasta su fallecimiento, se situaba como el decano y el presidente en activo con mayor experiencia de toda la red de Cámaras de Comercio españolas.

Durante su trayectoria, mantuvo una estrecha vinculación con la Cámara de España, donde ejerció como asesor de la Presidencia y fue tesorero durante sus primeros años. Este último cargo de tesorero ya lo había desempeñado previamente durante tres décadas en el anterior Consejo Superior de Cámaras.

Su dedicación al ámbito cameral ya había sido reconocida con anterioridad con la Medalla de Oro del Consejo Superior de Cámaras y con la Encomienda de la Orden de las Cámaras de Comercio en el año 2012.

En el plano político y profesional, Eduardo Criado fue alcalde de Andújar entre los años 1973 y 1979, diputado provincial y desarrolló una amplia trayectoria empresarial como director del Banco de Andalucía. A lo largo de su vida, recibió diversas distinciones entre las que figuran la Cruz de Raimundo de Peñafort, la Bandera de Andalucía (2024) y el título de Hijo Predilecto de Andújar (2025).