El cambio de gestión en la recaudación y el avance del PGOM, entre los asuntos destacados del pleno municipal de Jaén

JAÉN 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Jaén celebra este martes pleno ordinario, entre cuyos asuntos destacados figuran el cambio en la gestión de la recaudación, con su cesión a la Diputación; el avance del Plan General de Ordenación Municipal (PGOM) y nuevas medidas "de alivio financiero" por parte del Gobierno de España.

Así lo ha indicado el alcalde, Julio Millán, quien ha comparecido este lunes para informar sobre la sesión, junto a los tenientes de alcalde María Espejo, África Colomo, Francisco Lechuga y Luis García Millán.

En cuanto al PGOM, ha explicado que se somete a votación la aprobación del avance de un documento que "permite tener ese mapa que sitúa el crecimiento" de Jaén en diversos aspectos, que "va a hacer que sea una ciudad preparada para el futuro", según ha informado el Consistorio.

"Sobre todo una ciudad más habitable, una ciudad con más posibilidades de inversión, respondiendo a ese derecho de la vivienda y también con mejor movilidad que requieren estas ciudades del siglo XXI", ha manifestado.

El pleno también aprobará el II Plan de la Infancia y la Adolescencia, la dotación con 93 nuevas plazas de aparcamiento a los barrios de Santa Isabel y La Glorieta. A ello ha sumado que el Ayuntamiento desestima una petición de expropiación de la plaza de toros de Jaén por sus propietarios por 23 millones de euros "por ser improcedente".

Además, "hay dos medidas de alivio y de eficiencia económica y financiera". En primer lugar, se ha referido a las relativas a los préstamos de Hacienda anunciada durante este verano por el Ministerio. Van a permitir "ampliar en diez años el periodo de devolución, de modo que se ganan "diez años más para amortizar préstamos y pagar cuotas".

"Esto demuestra que tenemos un gobierno de España que está concernido, que está implicado con la situación del Ayuntamiento de Jaén y el resto de corporaciones", ha dicho Millán, quien ha asegurado que, si hubiera una quita para los ayuntamientos como la planteada para las autonomías, "con los ojos cerrados" recibirían "esos 300 millones" que corresponden.

Como segunda medida de eficiencia financiera, ha aludido a la cesión de la gestión de la recaudación a la Diputación, sobre la que ha lamentado el "sectarismo político" del grupo del PP. A su juicio, "preso de la rabia y a la deriva", no quiere en la capital "lo que en otras ciudades donde gobierna su partido, que el ayuntamiento trabaje por mejorar la organización, reciba más dinero, en definitiva, por una gestión más eficiente".

"Viene a decir que los alcaldes y alcaldesas del PP son vasallos de Paco Reyes que pierden la autonomía financiera cuando han cedido la gestión a la Diputación o que tienen intereses espurios", ha señalado sobre las críticas del portavoz 'popular', Agustín González. Por ello, ha retado a que inicien procesos en los municipios que gobiernan "para recuperar la gestión de la recaudación y quitársela a la Diputación, si tan mal la ven".

Por su parte, la primera teniente de alcalde, María Espejo, ha resaltado el papel de Jaén Merece Más en este equipo de gobierno con el objetivo de "impulsar cosas buenas" para la ciudad" y "desatascar hitos importantes".

Al hilo, ha destacado la sentencia por la que el poblado y el Castillo de Otíñar "pasa a la ciudad" y la aprobación del inicio del expediente de deslinde para dar acceso a este espacio y facilitar su recuperación o la aprobación de las "tan ansiadas calles dedicadas al Real Jaén, a propuesta del propio club".

CALLES

Igualmente, en el marco del 1.200 aniversario de la capitalidad y a propuesta de las asociaciones Iuventa y Civitas Lucis, se llevará a pleno diversas calles y espacios públicos con nombres alusivos a esta conmemoración.

Con respecto al convenio sobre el servicio de recaudación, Espejo se ha remitido al informe del CES local: contribuye firmemente a la mejora de la situación financiera municipal, el aumento en los ingresos, la estabilidad del flujo de caja mensual y el ingreso extraordinario para inversiones fortalecerán la capacidad económica y financiera.

En todo caso y tras recalcar que numerosos ayuntamientos gobernados por el PP lo tienen cedido a la Diputación, Espejo no ha desvelado el sentido del voto de JM+ en el pleno hasta tener también el informe del Colegio de Economistas.

También sobre este acuerdo se ha pronunciado el tercer tenientes de alcalde. Ha detallado que el convenio tiene los informes favorables de Intervención, Secretaría General y un "órgano independiente y de probada solvencia como es el Consejo Económico y Social". Sobre el de Tesorería, desfavorable, ha apuntado que "no era preceptivo y su función es solo la de valorar la legalidad de la medida".

Ha resaltado que "son 4,5 millones que derivan de una recaudación más eficiente" y que el servicio en el Ayuntamiento gestionará tributos no cedidos y otras medidas que ayudarán a mejorar el periodo medio de pago a proveedores. Asimismo, el ciudadano "ganará" con más medios y canales para pagar sus impuestos, que puede abonar hasta en diez plazos.

Lechuga ha indicado que se trata de una medida que responde a un presupuesto, el de 2026, que el Ayuntamiento "tendrá en vigor el 1 de enero de ese año y que se refuerza de los ingresos que llegan de esta gestión".

Ha subrayado que ninguno de los 35 ayuntamientos de la provincia del PP que tienen cedida su recaudación a la Diputación se ha quejado de que se le mermen sus ingresos. En el caso de Jaén, ha apuntado que el IBI urbano pasaría del 88,64 por ciento de recaudación con el Ayuntamiento al 92,1 por ciento con la Diputación, mientras que las multas de tráfico pasarían del 70,56 al 89,76 por ciento.

URBANISMO

Finalmente, la segunda teniente de alcalde y edil de Urbanismo ha aludido a la aprobación en el pleno del avance del PGOM y sus dos planes urbanos (el POU y el del casco histórico, antiguo Pepri), cuya aprobación inicial se prevé para 2026.

Ha precisado que la tramitación ambiental de la Junta y la información pública durante dos meses irán paralelas y ha pedido a la administración autonómica que no demore los trámites porque es un documento de carácter estratégico para Jaén.

Regulará cuestiones como la movilidad, esa integración ferroviaria, el tranvía, la mejora de los accesos a la ciudad sanitaria o la vivienda. A ello ha sumado la ordenación de las agrupaciones de construcciones irregulares, los asentamientos y los núcleos urbanos.

"Vamos a plantear, y se plantea así en el plan general, la regularización de aquellos que puedan considerarse como núcleo urbano, como suelo urbano directamente, que en síntesis eran los que ya se preveían así en el plan general de 2014, con alguna puntualización, y también se establecen las pautas para incorporar otros que son compatibles con nuestro modelo territorial", ha comentadi.

Al respecto, ha afirmado que "en torno al 51 por ciento de la superficie de estos suelos podrían incluirse bien de manera directa o bien con esta consideración de ser compatible con el modelo territorial y, además, para el resto de agrupaciones que no están incluidas".

"Aquellos casos que no se encuentren en ninguna de las anteriores circunstancias, se prevé la redacción de planes especiales de adecuación ambiental y territorial que incluirán esas medidas de integración ambiental, territorial y paisajista, y también una serie de medidas que permitan que esas edificaciones, esas agrupaciones, pues tengan unas condiciones mínimas de seguridad y de salubridad", ha añadido.