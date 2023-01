La campaña de aceituna encara su recta final y las organizaciones agrarias ya hablan en Jaén de "la peor del siglo"

JAÉN, 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

La campaña de recogida de aceituna en la provincia de Jaén encara su recta final en este mes de enero y organizaciones agrarias como UPA y COAG ya hablan de "la peor" del siglo puesto que no se van a cumplir ni con las previsiones del aforo de la Junta de Andalucía que ya apuntaban en Jaén a una merma de un 60 por ciento debido principalmente a los efectos de la sequía.

Desde Asaja, su portavoz, Luis Carlos Valero, ha indicado a Europa Press que se espera que la recogida se prolongue hasta final de mes ya que "quedan bastantes restos en los grandes tajos que hay que terminar". No obstante, ha confirmado que "está siendo más corta de lo que se esperaba" en referencia a la estimación del aforo de la Junta de Andalucía que calculaba la recogida de 937.000 toneladas de aceitunas para almazara, lo que equivaldría a unas 200.000 toneladas de aceite de oliva en la provincia.

Se trata de una cantidad de aceite de oliva que organizaciones como UPA y COAG ya aseguran que no se va a conseguir y que la cifra real va a estar por debajo.

"No llegaremos al volumen de esas 800.000 toneladas que daba el aforo de la Junta de Andalucía a principios de octubre", ha dicho a Europa Press el secretario general de UPA Jaén, Cristóbal Cano. "La disponibilidad para comerciar, teniendo en cuenta la producción, las importaciones y el enlace, estimamos desde UPA que no se alcanzará un volumen superior al 1.200.000 toneladas, con los que no podremos alcanzar las cotas ni las cifras de comercialización de los últimos dos años cuando hemos batido récord de ventas", ha apuntado Cano.

El máximo dirigente de UPA en la provincia de Jaén ha incidido en que está siendo "una campaña complicada, difícil y marcada por la baja producción". Ante este panorama, Cano se ha mostrado esperanzado en que a partir de ahora "las precipitaciones acompañen para revertir esta situación de sequía que ha marcado la que seguramente, cuando se cierre, sea la peor campaña de lo que va de siglo".

En esta misma línea se ha pronunciado el secretario general de COAG en Jaén, Juan Luis Ávila, que "tristemente" ya da por finalizada en lo que se refiere a recolección. "Es un campaña que va a ser récord por lo baja que va a ser, quizá sea la campaña más baja de este último siglo", ha dicho Ávila a Europa Press.

"No se van a cumplir las previsiones tan bajas del aforo de la Junta de Andalucía, va a ser peor y esto pone a la provincia de Jaén en una situación muy difícil de cara a los próximos doce meses", ha dicho Ávila, que ha incidido en que pese a la subida de precios del aceite de oliva, los costes de producción se han disparado hasta los ocho euros por kilo, por lo que se sigue estando por debajo.