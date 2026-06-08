La campaña 'Conoce las emergencias' de la Diputación de Granada llega a los escolares de Alhendín

El presidente de la institución provincial, Francis Rodríguez, ha participado en una nueva jornada de esta iniciativa impulsada a través del Servicio Provincial de Emergencias y Protección Civil y centrada en la prevención y la educación en seguridad - DIPUTACIÓN DE GRANADA

ALHENDÍN (GRANADA), 8 (EUROPA PRESS)

La campaña 'Conoce las emergencias' de la Diputación de Granada que llega a más de 2.000 escolares de la provincia desde el pasado mes de abril y hasta este mes de junio ha hecho parada este lunes en la localidad de Alhendín.

El presidente de la institución provincial, Francis Rodríguez, ha participado en una nueva jornada de esta iniciativa impulsada a través del Servicio Provincial de Emergencias y Protección Civil y centrada en la prevención y la educación en seguridad.

Así, en Alhendín, los alumnos han podido descubrir de primera mano cómo se organiza la respuesta ante situaciones de riesgo y cuál es el papel de cada uno de los profesionales que intervienen en ellas. Esta propuesta formativa tiene como objetivo acercar a los más jóvenes el funcionamiento de los servicios de emergencias y fomentar una cultura de la prevención desde edades tempranas.

Rodríguez ha destacado que "esta campaña es una herramienta fundamental para que nuestros niños y jóvenes adquieran conocimientos que pueden resultar decisivos en situaciones de emergencia. Formar a la población desde edades tempranas es una inversión en seguridad, responsabilidad y bienestar para toda la provincia".

Además, el presidente ha señalado que "la prevención es la mejor herramienta de protección que tenemos. Con iniciativas como esta acercamos a los escolares el trabajo de quienes velan por nuestra seguridad y les enseñamos pautas básicas que pueden ayudarles a actuar con serenidad y eficacia ante cualquier situación de riesgo".

UN DISPOSITIVO REAL AL SERVICIO DE LA FORMACIÓN

La campaña cuenta con la participación de los distintos cuerpos que integran los servicios de emergencias en la provincia, lo que permite ofrecer una experiencia práctica y altamente visual.

Así, bomberos de la Agencia Provincial de Extinción de Incendios, con vehículos y equipos de intervención, servicios sanitarios con ambulancia y personal técnico, fuerzas y cuerpos de seguridad, así como voluntariado de Protección Civil, imparten los diferentes talleres previstos en cada jornada.

De este modo, el alumnado tiene la oportunidad de conocer directamente a los profesionales, observar sus medios materiales y comprender cómo trabajan de forma coordinada para dar respuesta a situaciones reales de emergencia.

FORMACIÓN PRÁCTICA PARA SABER CÓMO ACTUAR

El programa incluye actividades dinámicas y participativas orientadas a que los estudiantes adquieran conocimientos básicos sobre prevención y actuación ante emergencias. Entre ellas, destacan charlas sobre riesgos de incendios, inundaciones o seísmos, talleres de primeros auxilios, demostraciones del uso de material de emergencias y simulacros adaptados al entorno escolar.

Estas acciones tienen como finalidad informar, capacitar y sensibilizar a los jóvenes, contribuyendo a que sepan cómo actuar antes, durante y después de una emergencia, al tiempo que se fomenta una ciudadanía más informada, consciente y preparada.

Mensajes como 'Saber qué hacer salva vidas' o 'La prevención es responsabilidad de todos' forman parte de esta iniciativa, que busca implicar a la población desde edades tempranas en la construcción de entornos más seguros y resilientes.