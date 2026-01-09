El Campeonato Andaluz de Tiro con Arco se celebra este fin de semana en Jaén con récord de 177 participantes

Presentación del campeonato. - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Campeonato Andaluz de Tiro con Arco se celebra este fin de semana en Jaén con 177 deportistas, lo que supone "récord histórico en esta competición en toda la comunidad".

Las instalaciones de Las Fuentezuelas acogerán estas competiciones en sala de arco recurvo y compuesto de las categorías que van de prebenjamín a plus 50 y la modalidad arco y salud, según se ha precisado en su presentación.

El presidente de la Federación Andaluza de Tiro con Arco, Antonio Cuenca, ha resaltado el logro de tener la participación más alta de este tipo de torneos en la historia de la comunidad, batiendo por tres arqueros el récord que tenía la Cádiz desde 2025 con 174:

"Serán 177 arqueros en Jaén y más de una veintena de técnicos con un dato destacado que refleja que el tiro con arco tiene futuro y que supone que más del 50 por ciento de los arqueros participantes tiene menos de 21 años", ha declarado.

La concejala de Deportes, Beatriz López, ha expresado la satisfacción de "comprobar el cada vez mayor tirón de disciplinas, a priori, más minoritarias". "Más allá de lo deportivo, además, la competición atraerá a centenares de personas entre arqueros, técnicos y público, lo que supondrá un importante retorno económico", ha afirmado.

También se ha referido a su vertiente social, consolidando "un proyecto tan bonito y tan maravilloso como es Flechas Rosas, contando con nada menos que 20 participantes entre arqueras que padecen linfedema y las que compiten, pero no sufren la enfermedad".

Por su parte, el presidente del club Santa Catalina de Tiro con Arco de Jaén, Javier Medina, ha valorado que esta cita refleja la "capacidad para poner en valor la ciudad de Jaén" a través de este deporte, como ya ocurrió con "los exitosos andaluces de 2022 y 2024, y con el Campeonato de España Absoluto en sala de hace dos años".

La organización ha establecido trofeos y medallas para los cuatro primeros clasificados en cada categoría. La actividad comenzará sobre las 9,00 horas del sábado, luego habrá un descanso y se reanudará por la tarde. Concluirá el domingo a mediodía.