Los Campeonatos de España Universitarios 2026 arrancan este fin de semana en Jaén con la modalidad de campo a través

Presentación de los Campeonatos de España Universitarios 2026. - UJA

JAÉN 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los Campeonatos de España Universitarios (CEU) 2026 arrancan este fin de semana con la prueba de campo a través organizada por la Universidad de Jaén. La UJA es una de las sedes de estos campeonatos, que organizan las diez universidades públicas andaluzas.

"Un sueño compartido que nace de la unidad y de la fuerza del Sistema Universitario Público Andaluz", ha afirmado el rector, Nicolás Ruiz en su presentación. Un acto que también ha contado, entre otros, con la concejala de Deportes, Beatriz López; la diputada de Cultura y Deportes, África Colomo, y el delegado territorial de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Miguel Contreras.

En concreto, las tres disciplinas que va a organizar la Universidad de Jaén son el campo a través, el tenis de mesa y todas las pruebas de atletismo, considerada la modalidad reina.

El rector ha destacado que este evento va a posicionar a Andalucía y a Jaén como una tierra comprometida con la educación, la salud y el deporte "y con una innegable capacidad para organizar eventos de extraordinaria magnitud y repercusión".

Al hilo, ha señalado el reto que asume la UJA de organizar tres grandes competiciones, lo que va a suponer traer hasta Jaén unos 1.000 deportistas universitarios de élite. Sumados a técnicos, delegados y acompañantes, supondrá la visita a la provincia de unas 2.000 personas.

Ruiz ha trasladado el "enorme" esfuerzo organizativo y económico que supone este evento. Jaén se posiciona como la segunda sede andaluza (por detrás de Granada, universidad coordinadora) en inversión organizativa para acoger sus disciplinas.

"Un presupuesto que rondará los 140.000 euros, lo que demuestra la relevancia de nuestra apuesta por el deporte universitario", ha dicho, no sin añadir que esta aportación "es altamente rentable para Jaén y los jiennenses, no solo a nivel económico, sino también a nivel social, de prestigio, imagen y valores". En este sentido, a nivel andaluz, ese retorno económico se prevé superior a los tres millones de euros.

Otro aspecto que ha resaltado es la unidad institucional, agradeciendo la colaboración indispensable de tres instituciones clave: Junta de Andalucía, Diputación de Jaén y, de manera muy especial, Ayuntamiento de la capital, por poner a disposición de la UJA sus instalaciones municipales para el desarrollo del campo a través o el atletismo.

El rector ha incidido en que "albergar estos campeonatos forma parte de una estrategia ambiciosa y gran calado", con una política orientada a la salud, al bienestar integral y a la promoción del deporte. Y ello, desde el que convecimiento de que "el deporte es una herramienta formativa de primer, que transmite valores de superación y juego limpio, esfuerzo, respeto, constancia, tolerancia y, sobre todo, de trabajo en equipo".

"Esos son los valores que defendemos y los que sustentan estos Campeonatos de España Universitarios, que convertirán a la UJA en un referente nacional en el fomento del deporte universitario", ha manifestado.

Por su parte, el vicerrector de Universidad Sostenible y Saludable, Juan de Dios Carazo, ha subrayado que "el mejor deporte de 85 instituciones académicas de educación superior viene a las universidades públicas de Andalucía", punto en el que ha valorado la coordinación entre sus diez servicios con responsabilidad en deportes.

Al respecto, ha aludido al trabajo del Servicio de Deportes de la UJA, que en este curso ha acogido también la Jornada Andaluza del Deporte Universitario o las jornadas nacionales de deporte universitario. "Ahora asumimos el reto organizar estas tres disciplinas, que son altamente exigentes", ha apostillado.

LAS PRUEBAS

Los Campeonatos de España Universitarios 2026 arrancarán con la prueba de Campo a Través que acoge la UJA --así como con la halterofilia que organiza la UPO-- y que se desarrollará durante los días 6 (acreditaciones) y 7 (pruebas a las 11 la femenina y a las 12 la masculina) en el circuito ubicado junto al campo Sebastián Barajas. Una prueba en al que se espera que compitan 200 deportistas.

La segunda modalidad prevista será el tenis de mesa, en el Pabellón Deportivo Universitario, los días 27, 28 y 29 de abril. Se espera la participación de diez de las mejores palas que hay del deporte universitario de toda España.

La tercera modalidad organizada por la UJA será el atletismo, cuyas pruebas se celebrarán del 8 al 10 de mayo en la pista Ángel Cortés del Complejo Deportivo de la Salobreja, para las que se espera una afluencia de 700 atletas en las distintas pruebas.

"Todo esto es posible por la coordinación, colaboración y alianza de los servicios de deporte de estas diez universidades públicas de Andalucía, que fortalecen el sistema universitario, junto a la colaboración de la Junta de Andalucía, la Diputación Provincial, el Ayuntamiento de Jaén y voluntarios de federaciones y asociaciones deportivas, que son los que nos han hecho posible todo esto", ha afirmado Carazo.

ESCAPARATE

La concejala de Deportes de Jaén, Beatriz López, ha hablado del orgullo de contar esta primavera con estas tres disciplinas deportivas, al tiempo que ha consideraod que es "una muestra más de que ir de la mano de la universidad" pone a Jaén "en el mapa, esta vez en el ámbito de los deportistas universitarios de todo el país".

"Estamos seguro de que, como ocurre en otras ocasiones a lo largo del año, aprovecharemos los eventos deportivos para aunarlos con turismo, con patrimonio, con gastronomía... para que los deportistas que nos visiten nos hagan de prescriptores en el boca a boca y para exprimir el escaparate que suponen estas pruebas para vender Jaén con todos sus encantos", ha declarado.

Ha añadido que las pruebas suponen "un nuevo reto organizativo al que este Ayuntamiento se suma" con "instalaciones, medios y con la capacidad organizativa y de contar por éxitos los eventos en los que ayuda el Patronato Municipal de Deportes".

También la diputada de Cultura y Deportes, África Colomo, se ha referido a este evento como una "cita de enorme importancia para la provincia de Jaén y para el deporte universitario andaluz". "La Universidad de Jaén tiene un papel protagonista con la organización de estas tres modalidades y para la provincia supone una gran noticia por el valor deportivo de este evento y su dimensión social, educativa y territorial", ha dicho.

Por su parte, el delegado territorial de Fomento ha apuntado que la organización conjunta por parte de las universidades públicas andaluzas de estos campeonatos suponer un hito por ser la primera vez que se hace y "es la imagen de Andalucía" que se quiere trasladar. Sobre la celebración en Jaén de tres pruebas, ha indicado que se va a demostrar la "capacidad organizadora y trasladar la riqueza que atesora la provincial.

Tras la presentación, el rector y el vicerrector de Universidad Sostenible y Saludable han entregado una placa por su colaboración al Club de Atletismo Unicaja Jaén, la Federación Andaluza de Tenis de Mesa, al Ayuntamiento de Jaén, la Diputación y la Junta de Andalucía.