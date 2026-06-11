La Campiña Sur de Córdoba concluye los talleres de Alimentación Saludable con la participación de 480 personas

Un taller de Alimentación Saludable en un centro educativo. - CAMPIÑA SUR

CÓRDOBA 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Mancomunidad de Municipios Campiña Sur Cordobesa ha concluido, tras la participación de 480 personas, el programa de Talleres de Alimentación Saludable y Consumo Responsable desarrollado en el marco del proyecto 'Horizonte Campiña Sur 2030: Sabor, Tierra y Futuro', financiado por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, una iniciativa que ha permitido acercar a la población de la comarca conocimientos prácticos sobre alimentación equilibrada, sostenibilidad y valorización de los productos de proximidad.

Tal y como ha detallado la Mancomunidad Campiña Sur en una nota, en total, se han llevado a cabo 30 talleres en los diferentes municipios de la comarca, de los que 12 han estado dirigidos al alumnado de centros educativos y 18 a la población en general, alcanzando una participación total cercana a las 480 personas.

El presidente de la mancomunidad, Miguel Ruz, ha destacado la "excelente acogida de esta iniciativa y el impacto positivo que ha tenido en la población", ya que "la elevada participación registrada demuestra el interés que existe en la comarca por conocer mejor aquello que se come, recuperar tradiciones culinarias y avanzar hacia modelos de consumo más responsables y sostenibles".

Ruz ha subrayado, además, que "estos talleres han permitido conectar salud, cultura, sostenibilidad y desarrollo rural, mostrando que la alimentación es una herramienta fundamental para mejorar la calidad de vida de las personas y fortalecer el territorio".

Igualmente, ha añadido, que "el proyecto 'Horizonte Campiña Sur 2030' busca impulsar un sistema alimentario comarcal saludable, sostenible y conectado al territorio, abordando todos los eslabones de la cadena, desde la producción y la comercialización hasta el consumo porque queremos que la ciudadanía sea protagonista de este cambio y que reconozca el valor de los productos, productores y tradiciones de la comarca".

A través de los talleres de Alimentación Saludable se ha promovido la reflexión sobre la relación entre la alimentación, la salud, el territorio y el medio ambiente, fomentando hábitos de consumo más responsables y conscientes y se ha para recuperar y poner en valor el rico patrimonio gastronómico de la comarca, transmitiendo recetas tradicionales que forman parte de la identidad cultural de los municipios.

Durante las diferentes sesiones, las personas participantes han elaborado y compartido recetas representativas de la cocina popular de la comarca como el castarroz, las papas de paseo, habas en cazuela y en boronía con costillas, arroz de meloná, gallina en pepitoria, naranjas picadas, aceitunas aliñadas, fideos de azafrán con pavo, tagarninas esparragadas, garbanzos con bacalao, tortilla de acelgas o alcachofas, además de dulces tradicionales como los borrachuelos y los gañotes.

Los talleres de Alimentación Saludable y Consumo Responsable han sido impartidos por la Asociación Educa Natura y constituyen una de las acciones contempladas en el proyecto Horizonte Campiña Sur 2030: Sabor, Tierra y Futuro, junto a otras iniciativas como rutas gastronómicas, actividades de formación en biodiversidad, impulso de huertos, elaboración de un recetario comarcal y acciones de sensibilización dirigidas a distintos colectivos.

Este proyecto está financiado por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 y tiene como finalidad promover modelos de desarrollo más sostenibles, reforzar la identidad territorial y favorecer hábitos de vida saludables entre la población de la comarca.