Campiña Sur distingue a tres empresas emblemáticas por su excelencia artesanal y contribución al patrimonio productivo

Entrega del reconocimiento a la Panadería Gonzalo Ansio. - MANCOMUNIDAD CAMPIÑA SUR

MONTILLA (CÓRDOBA), 27 (EUROPA PRESS)

La Mancomunidad de Municipios Campiña Sur Cordobesa ha celebrado este jueves en Montilla (Córdoba) un acto de entrega de reconocimientos a tres empresas de la comarca que representan la esencia productiva, cultural y económica del territorio, Panadería Gonzalo Ansio, Tonelería del Sur-Casknolia y Cerámica Ivanros.

Tal y como ha informado la Campiña Sur Cordobesa en una nota, alcaldes de la comarca, representantes empresariales y sociales de los doce municipios, además del presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, la delegada territorial de Empleo de la Junta de Andalucía, María Dolores Gálvez, y la diputada de Igualdad, Auxiliadora Moreno, se han dado cita en el Auditorio Envidarte de Montilla en la celebración del Día de la Mancomunidad, que ha reafirmado el compromiso de la entidad con la cooperación municipal y el impulso conjunto de los sectores estratégicos del territorio.

El presidente de la mancomunidad, Miguel Ruz, ha destacado en su intervención que estos reconocimientos "aunque se personalicen en tres nombres, tienen un sentido mucho más amplio, porque lo que se ponemos en valor es la excelencia de tres grandes tradiciones que forman parte de nuestra idiosincracia comarcal".

En este sentido, Ruz ha subrayado que en el caso de la Panadería Gonzalo Ansio, de San Sebastián de los Ballesteros, "representa una forma de trabajar que mantiene vivo el sabor auténtico de nuestras tradiciones y es muestra de la puso el acento en la importancia del comercio de cercanía como patrimonio vivo de la comarca, capaz de generar empleo y prestigio más allá del ámbito local, porque la gastronomía artesana nos recuerda, también, que el territorio también se expresa a través del gusto, que nuestros pueblos conservan un legado culinario que nos une y que, con esfuerzo y calidad, un horno familiar puede alcanzar reconocimiento nacional".

En cuanto a Tonelería del Sur-Casknolia, con sede en Montilla, el presidente ha defendido la tonelería como "un arte que habla de nosotros al mundo y pieza indispensable para la Denominación de Origen Montilla-Moriles, porque sin tonelería no hay barricas, y sin barricas no hay vino con solera", destacando, además, que "este oficio ancestral ha sabido adaptarse a los nuevos mercados internacionales, proyectando el nombre de la Campiña Sur a nivel global".

Respecto a Cerámica Ivanros, de La Rambla, el Miguel Ruz ha puesto en valor la creatividad y la continuidad de un arte milenario profundamente arraigado en el territorio, destacando que "la cerámica es cultura, es expresión, es trabajo artesano convertido en belleza, que ha hecho que nuestra comarca sea referente alfarero desde tiempos romanos y andalusíes, siendo el municipio de La Rambla uno de los principales centros cerámicos del país.

COHESIÓN Y PROYECTOS COMPARTIDOS

Más allá de los galardones, el presidente de la entidad supramunicipal ha incidido en que el acto simboliza "la importancia del trabajo conjunto entre los doce municipios que formamos la Campiña Sur Cordobesa, porque la cohesión territorial es una herramienta válida para afrontar los retos económicos, sociales y de sostenibilidad del futuro, así como para impulsar proyectos estratégicos que ya están comenzando a ver la luz y la Mancomunidad es el espacio donde sumamos esfuerzos, compartimos estrategias y construimos un futuro común, donde cada municipio es imprescindible".

Durante su intervención, Miguel Ruz ha tenido también también palabras de recuerdo para Antonio Fernández Díaz 'Fosforito', Hijo Predilecto de la Campiña Sur y Medalla de Oro de la Mancomunidad, destacando su legado cultural y su papel como embajador universal de la comarca. Asimismo, ha dedicado unas emotivas palabras al que fuera alcalde de Santaella, José del Río Luna, fallecido el pasado mes de noviembre, resaltando su compromiso como servidor público y su implicación en el trabajo comarcal.

El acto, que ha estado amenizado por diálogos teatralizados sobre los oficios tradicionales, a cargo del Grupo La Columna, de Montilla, sobre los oficios tradicionales, concluyó con una actuación musical a cargo de la cantaora María Araceli Ramírez y la guitarrista Yolanda Mozos.