El Campus de Rabanales de Córdoba acogerá la octava Feria 'Infaciencia' para visibilizar a mujeres científicas

Asistentes a la Feria Infaciencia en la edición de 2025. - UCO

CÓRDOBA 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Campus de Rabanales de la Universidad de Córdoba (UCO) acogerá el próximo 30 de enero la octava edición de la feria 'Infaciencia: De las niñas de hoy a las científicas de mañana', en la que niños y niñas de 14 centros educativos de la provincia compartirán el resultado de los trabajos e investigaciones realizados en clase acerca de la vida y descubrimientos de mujeres científicas a lo largo de la historia.

Según informa la UCO en su web, consultada por Europa Press, la coordinadora del proyecto, Rosario Mérida, ha resaltado que 'Infaciencia' es un proyecto de ciencia coeducativa que se desarrolla en red al implicar a tres instituciones: la Facultad de Ciencias de la Educación y Psicología de la Universidad de Córdoba, el Centro de Formación del Profesorado de Córdoba y centros educativos sostenidos con fondos públicos de la provincia de Sevilla y de Córdoba capital y provincia.

Se trata de un proyecto de divulgación científica que, en su octava edición, "sigue apostando por desarrollar una escuela coeducativa mediante el estudio y la indagación de la biografía de científicas, con el fin de fomentar la visibilización de las mujeres en la ciencia y potenciar las vocaciones científicas desde edades tempranas".

En la Feria 'Infaciencia', financiada por la Fundación Kutxabank, participarán 14 centros educativos: EI Parque Fidiana, CEIP José de la Torre y del Cerro, CEIP Antonio Gala, CEIP Alcalde Jiménez Ruiz (Córdoba), CEIP Araceli Bujalance Arcos (Encinarejo), CEIP Azahara (Villarrubia), CEIP Andalucía (Posadas), CEI Santa Ana (Palma del Río), CEI Vicente Nacarino (Palma del Río), EEPP Sagrada Familia Rafaela María (Pedro Abad), EEPP Sagrada Familia Padre Villoslada (Baena), EEPP Sagrada Familia La Milagrosa (Baena), CEIP Teresa Comino (Villafranca) y EEPP Sagrada Familia (Écija, Sevilla).

A través de 16 estands, más de 450 niños y niñas de tres a ocho años compartirán sus conocimientos sobre 15 mujeres contemporáneas e históricas que han destacado en sus respectivos ámbitos de conocimiento, como Courthey Mattison, María Dolores Esquivel Merino, Francisca López, Clara Grima, Casiana Muñoz Tuñón, Jane Goodall, Mary Anning, Eva Crane, Gloria Montenegro Rizzardini, Susana Marcos Celestino, Valentina Tereshkova, Rachel Carson, Ikram Benazizi Dahbi, Ángeles Albariño y María Sibylla Merian.

Durante la celebración de la feria, el estudiantado de la Facultad de Ciencias de la Educación y Psicología de la asignatura de Estrategias de Intervención Educativa en Educación Infantil se caracterizarán como científicas recicladas y colaborarán con los equipos docentes y el alumnado de Educación Infantil en la organización de su estand y en la rotación por los diferentes stands de la feria.

Simultáneamente, se proyectarán los blogs digitales sobre las científicas elaborados por el estudiantado de la asignatura de Didáctica de las Ciencias Experimentales de tercer curso del Grado de Infantil, en los que se incluyen los datos esenciales de su biografía y aportaciones a la ciencia, así como actividades adaptadas al momento de desarrollo de los niños y niñas participantes. La feria concluirá al ritmo del baile y el canto colectivo de la canción 'La Madre Ciencia', una adaptación de 'Madre Tierra' de Chayanne.