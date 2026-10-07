Canal Sur inicia este sábado 'La Gran Audición', un programa de teatro musical presentado por María Casado y Pablo Puyol

Imagen de archivo de los presentadores María Casado y Pablo Puyol. - CANAL SUR

SEVILLA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

Canal Sur estrena este sábado, 10 de octubre, 'La Gran Audición', el nuevo talent show dedicado al teatro musical, creado por Dario Regattieri y presentado por María Casado y Pablo Puyol. El programa ocupará el prime time de los sábados de Canal Sur y comenzará con un especial que permitirá al público conocer cómo ha sido el proceso para encontrar a los artistas que formarán parte de esta primera edición.

El primer programa, que se emitirá este sábado 10 de octubre, estará dedicado íntegramente al proceso de casting. Más de 1.000 candidatos han participado en unas pruebas celebradas en Granada, Málaga, Sevilla, Madrid y Barcelona con un objetivo: encontrar al artista capaz de desenvolverse en las tres disciplinas que definen el teatro musical: cantar, bailar y actuar. Durante 60 minutos, el especial recorrerá las diferentes fases de estas audiciones, donde se mostrarán tanto las actuaciones como el lado más personal de sus protagonistas, según ha subrayado la cadena en un comunicado.

El público podrá conocer a algunos de los candidatos y las historias que hay detrás de sus aspiraciones, además de descubrir cómo se prepara un casting de estas características y las dificultades que supone demostrar talento en disciplinas tan diferentes. Primeras impresiones, nervios, lágrimas, actuaciones memorables y grandes descubrimientos forman parte de un recorrido que permitirá recorrer el camino realizado por los aspirantes antes de descubrir quiénes han conseguido continuar en el programa.

Una semana después, el sábado 17 de octubre, llegará la primera gala. Será entonces cuando los 24 participantes seleccionados comiencen una nueva etapa y tengan que demostrar sobre el escenario su capacidad en las diferentes disciplinas del teatro musical. Tras el proceso de casting, el programa trasladará así el foco a los escenarios y al talento de los artistas que aspiran a desarrollar una carrera profesional en el teatro musical.