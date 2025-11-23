Canal Sur otorga el Premio CSRTV a la Creación Audiovisual Andaluza al Corto 'Discordia', del realizador Álvaro Amate

SEVILLA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El jurado que otorga el Premio Canal Sur Radio y Televisión a la Creación Audiovisual Andaluza dentro de la XVI Muestra de Cortos Cine Bardem ha concedido el galardón en esta edición al cortometraje 'Discordia', obra del realizador andaluz Álvaro Amate, que ha recibido el Premio de manos de Pedro García Vázquez, director territorial de Canal Sur Radio y Televisión en Córdoba, en el transcurso de un acto celebrado en el Teatro Municipal de la localidad cordobesa de Montalbán la noche de este sábado 22 de noviembre. Amate ha estado acompañado por el director de Producción de la obra, Pablo Medina.

Según ha precisado la entidad en una nota, se ha valorado el conjunto de la producción y, especialmente, el "excelente" trabajo actoral, que "alcanza su máxima expresión en una catártica discusión familiar donde afloran tensiones acumuladas y frustraciones contenidas".

El Premio Canal Sur Radio y Televisión a la Creación Audiovisual está dotado con un trofeo consistente en la reproducción en bronce de una escultura de Mario César de las Cuevas y en la emisión en sus canales del cortometraje ganador.

Con este premio, y el apoyo a festivales como la Muestra de Cortos Cine Bardem, la RTVA ha querido hacer patente "su compromiso" con la promoción del cine andaluz; un compromiso que, "desde hace años, viene demostrando con la financiación de largometrajes, documentales y series y la colaboración con más de una veintena de festivales dedicados a la producción audiovisual andaluza", ha valorado.