Canal Sur presenta su programación de verano para 2026 con estrenos en televisión, radio y la plataforma digital

Presentación de la programación de verano de Canal Sur. - CANAL SUR

SEVILLA 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

Canal Sur ha presentado este jueves al Consejo de Administración la programación especial de verano 2026 con estrenos como la edición especial de 'Atrápame Si Puedes', una completa oferta cinematográfica y la primera entrega del nuevo programa musical 'La Terraza del Verano', que se estrena el próximo sábado 4 de julio.

Según ha detallado la corporación en una nota, para garantizar la cobertura de actualidad durante el periodo estival, la mañana informativa tradicional --integrada por 'Buenos Días', 'Despierta Andalucía', 'Hoy en Día' con Toñi Moreno y Ana Hinestrosa, y 'Mesa de Análisis'-- se ha visto reforzada de lunes a viernes con el estreno del nuevo espacio de los servicios informativos 'Andalucía Mediodía', que se emite de 14,00 a 14,30 horas hasta el próximo 24 de julio, fecha en la que se iniciará la reestructuración matinal con el concurso 'Sopa de Letras' presentado por Antonio Garrido y reposiciones seleccionadas del espacio de viajes 'A Toda Costa'.

En la pantalla de Canal Sur Televisión, la programación de verano ha concentrado sus principales apuestas de renovación en la franja del 'prime time' con hasta cinco estrenos de producción propia y dos relevos de formatos consolidados que buscan dinamizar las noches estivales de la comunidad. De este modo, la noche de los lunes ha quedado reservada para las nuevas entregas de 'A toda costa' con Teresa Martín y un equipo de cuatro reporteros que recorren las playas y el interior andaluz, mientras que los miércoles se ha programado el estreno de 'El Hilo Verde' con Toñi Moreno --en emisión hasta el 8 de julio antes de ceder el testigo al formato de viajes sin dinero ni plan previo 'A dedo' con el reportero Nacho Medina--. Así, los jueves se ha dado paso al espacio de entrevistas 'Dos y Medio' liderado por Juan y Medio, donde dialoga con figuras de la talla de Joan Manuel Serrat, Karlos Arguiñano, Ana Rosa Quintana o Boris Izaguirre.

Asimismo, la noche de los viernes ha mantenido la emisión de 'El Show de Bertín' y su posterior recopilatorio 'El Show del Verano' para el mes de agosto, mientras que el mencionado concurso de acceso al prime time 'Atrápame si puedes' ha extendido su duración diaria a 65 minutos con la incorporación de Antonio Garrido como presentador a partir de las 21,45 horas en julio y las 22,50 horas en agosto.

UNA EXTENSA PROGRAMACIÓN DE CINE

En lo que respecta a la programación cinematográfica y de fin de semana de la televisión pública, la cadena ha diseñado tres contenedores específicos para estructurar su oferta de cine, destacando el espacio de los martes 'Un Verano con las Estrellas' con títulos comerciales de corte sentimental y familiar como 'El diario de Noa' o 'Déjate llevar', la noche de acción de los jueves en 'Cine Sin Cortes' con cintas como 'Gorrión rojo' o 'Corrupción en Miami', y la emisión de cine andaluz contemporáneo participado por la RTVA en segundas franjas nocturnas con títulos como 'Para toda la muerte' o 'Anochece en la India'.

El fin de semana ha combinado la difusión del directo del XXXII Ciclo de Novilladas de Promoción --organizado por la Asociación Andaluza de Escuelas Taurinas Pedro Romero-- con las singulares retransmisiones del Ciclo de Carreras de Caballos de Sanlúcar de Barrameda y la emisión matinal de documentales dedicados a grandes nombres de la cultura nacional como Jesús Hermida, Marisol o Paco de Lucía.

Paralelamente, Andalucía Televisión (ATV) ha reforzado su identidad cultural mediante ciclos de directores clásicos internacionales como Luis Buñuel o Jean Renoir, películas de temática local como 'La isla del viento' y una noche especial dedicada a los cortometrajes galardonados con el Premio RTVA.

Por su parte, Canal Sur Radio ha adaptado su estructura diaria para garantizar la cobertura de la actualidad informativa combinada con la divulgación cultural, el patrimonio y la participación ciudadana durante los meses de julio y agosto. El magacín de referencia 'La Mañana de Andalucía' ha dado paso a 'La Mañana del Verano', conducida por Maite Chacón en julio y por José Guerrero 'Yuyu' en agosto, al tiempo que la franja vespertina ha sido asumida por el programa 'Andalucía Ahora Verano' con Javier Benítez y Mariló Seco, que ha incorporado cada viernes el espacio especializado 'Destino Andalucía'.

La emisora ha integrado además la emisión diaria de 'Canal Sur Podcast', el análisis político de 'El Mirador de Andalucía', la divulgación de las tradiciones andaluzas con 'Las Rutas de Andalucía Nuestra' de Inmaculada González, y una serie documental conmemorativa dirigida por Pedro Luis Gómez sobre la Generación del 27.

ANIME EN CANALSUR MÁS

Finalmente, en el entorno digital, la plataforma bajo demanda CanalSur Más ha consolidado su catálogo mediante una ampliación de su oferta de animación japonesa con la adquisición de la serie 'Bola de Dragón Z Kai', que se ha sumado a una cartera de títulos que incluye 'Sakura' o 'Detective Conan' con el objetivo de convertir el soporte en una de las plataformas públicas con más contenido anime de España.

El servicio digital ha activado asimismo una oferta cinematográfica y documental gratuita con estrenos de corte deportivo como el serial de cinco capítulos 'Jesús Navas, sobran las palabras' y homenajes biográficos como 'Porom Pom Pero... Manolo Escobar'.

Por último, la plataforma digital ha programado un espacio de cine de diversidad con motivo del Orgullo LGTBI+ y ha anunciado el retorno a sus pantallas de grandes éxitos clásicos de la historia de la televisión andaluza, concretamente con la incorporación de nuevas temporadas de la serie 'Arrayán' y el concurso 'Se llama copla'.