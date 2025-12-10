Canal Sur Radio alcanza más de 500.000 oyentes en la tercera oleada del Estudio General de Medios

Imagen de algunos de los tertulianos de Canal Sur Radio. - CANAL SUR RADIO

SEVILLA 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El grupo de emisoras de Canal Sur Radio ha alcanzado un total de 519.000 oyentes en esta tercera oleada del Estudio General de Medios. Los datos han indicado un crecimiento de 76.000 oyentes respecto al estudio anterior, "reflejo de la confianza de la audiencia en una oferta diversa, de calidad y servicio público".

Así lo ha comunicado la entidad en una nota, donde ha detallado que Canal Sur Radio es la emisora generalista que más crece, obteniendo una audiencia de 270.000 oyentes diarios de lunes a viernes. 'La mañana de Andalucía' es el programa más escuchado de la cadena con 198.000 oyentes, con un aumento de 46.000 sobre la oleada anterior. Por la tarde, 'El programa del Yuyu' es otro espacio que sube su audiencia hasta alcanzar 63.000 oyentes. 'Las mañanas del fin de semana' con Mariló Maldonado y Pepe Da Rosa mantienen la confianza del público con 62.000 oyentes.

En cuanto a las descargas, Canal Sur ha señalado que el humor y ingenio sigue siendo unos de los contenidos preferidos entre las descargas de programas de Canal Sur Radio, según el Estudio General de Medios. Este ranking lo lidera 'El programa del Yuyu', con 1.695.000 descargas, seguido del espacio de actualidad cofradiera 'El Llamador'; con 430.000, y 'La mañana de Andalucía' con 295.000 descargas.

Asimismo, Canal Fiesta Radio ha experimentado un aumento de 64.000 oyentes, llegando a los 245.000 oyentes diarios de lunes a viernes. Los cambios en la radio musical de Andalucía refuerzan su posición de liderazgo entre las radios musicales públicas autonómicas, con una programación moderna, dinámica y comprometida con los artistas y la música de Andalucía.

Por otro lado, Flamencoradio.com ha consolidado su audiencia y su compromiso con el patrimonio musical andaluz manteniendo su fidelidad con 5.000 oyentes diarios. Este canal flamenco de Canal Sur, 100% online, obtiene su mejor dato de las últimas seis oleadas, confirmando su papel como referente en la difusión del flamenco, con una programación especializada y de calidad.

En esta ola del EGM, Canal Sur Televisión ha alcanzado un 15,9% de cuota y es la preferida de los andaluces por delante de La1, Telecinco, La Sexta y Cuatro, solo por detrás de Antena 3, de entre todas las cadenas televisivas que operan en territorio andaluz. Entre las autonómicas, CSTV se sitúa entre las tres primeras de las cadenas de Forta, junto con las TVs catalana y gallega.