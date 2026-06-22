Archivo - Imagen de archivo de la bandera LGTBI. - Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/ZB - Archivo

SEVILLA 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

Canal Sur Radio y Televisión conmemora la Semana del Orgullo Lgtbiq+ con una programación especial en Canal Sur Televisión y Andalucía Televisión (ATV), reafirmando su papel como servicio público comprometido con la representación de la diversidad social y la promoción de valores de respeto, convivencia e igualdad.

Según ha informado Canal Sur en una nota, entre las propuestas más destacadas de Canal Sur Televisión figura el estreno, en horario de máxima audiencia, de 'Te estoy amando locamente', una "reconocida" producción andaluza participada por la televisión pública andaluza que se emitirá este martes a las 22,45 horas. Ambientada en la Sevilla de los años 70, la película retrata el nacimiento del movimiento LGTBI en Andalucía y ha recibido un "importante" reconocimiento por parte de la crítica y del público "gracias a su sensibilidad, rigor histórico y capacidad para acercar una etapa clave en la lucha por los derechos del colectivo".

Asimismo, la programación se completa con la emisión de 'Intersex', una obra que profundiza en la identidad y el proceso de aceptación personal de jóvenes intersexuales, así como con 'Azul y no tan rosa', una producción de "gran repercusión" internacional distinguida con el Premio Goya a la Mejor Película Iberoamericana y que también contó con la participación de Canal Sur.

Por su parte, Andalucía Televisión dedicará "gran parte" de su programación semanal a títulos de temática Lgtbiq+ que reflejan la pluralidad y riqueza de experiencias dentro del colectivo. Entre ellos destacan 'Otra ciudad', 'La buena voz' y 'Vida de familia', producciones que han sobresalido por la calidad de sus interpretaciones y su presencia en festivales y circuitos especializados, consolidándose como "referentes del cine social contemporáneo".

Con esta iniciativa, Canal Sur Radio y Televisión apuesta por el cine y la ficción como "herramientas para fomentar la reflexión, el conocimiento y la visibilidad de realidades diversas, contribuyendo a construir una sociedad más inclusiva, respetuosa y comprometida con la igualdad de derechos para todas las personas".