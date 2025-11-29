Canal Sur recibe el Premio Pedro Delgado por su sensibilidad en la difusión de contenidos accesibles a discapacitados

Canal Sur Televisión recibe el Premio Pedro Delgado 2025 que concede el Ayuntamiento de La Carolina (Jaén) y la Asociación Diógenes Teatro. - CANAL SUR

LA CAROLINA (JAÉN), 29 (EUROPA PRESS)

Canal Sur Televisión ha recibido este sábado, 29 de noviembre, el Premio Pedro Delgado 2025 que concede el Ayuntamiento de La Carolina (Jaén) y la Asociación Diógenes Teatro. El galardón reconoce la "excelente labor" de la radio televisión pública en la difusión de la cultura y el patrimonio andaluz y, en particular, su contribución al fomento de los valores asociados "al esfuerzo, la superación personal y el espíritu".

Según ha emitido la emisora en una nota, el director territorial de la RTVA en Jaén, Lorenzo Canales, ha recogido el galardón en el Teatro Carlos III, en el marco del Certamen Pedro Delgado de las Artes Escénicas, que este año cumple su segunda edición.

El jurado ha valorado especialmente el compromiso de Canal Sur con la divulgación de contenidos accesibles a personas con discapacidad, mediante subtítulos, rotulación, intérpretes de lengua de signos y audiodescripción, así como "su sensibilidad a la hora de transmitir historias humanas que inspiran y motivan".

De esta forma, el Certamen Pedro Delgado de las Artes Escénicas surgió con motivo del centenario de la figura de esta "destacada figura de la dramaturgia nacional". Pedro Delgado pasó a la historia por su interpretación del papel de Don Juan Tenorio, que aupó el éxito de la obra homónima de José Zorrilla.