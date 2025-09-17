Canal Sur RTVA presenta una nueva temporada con una programación 360º para televisión y radio

Imagen de familia en la gala de presentación de la nueva temporada de Canal Sur Andalucía. - ROCÍO RUZ-EUROPA PRESS

SEVILLA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

Canal Sur ha presentado la nueva temporada de Canal Sur Televisión, Canal Sur Radio y CanalSur Más con una gala que se ha celebrado la noche de este miércoles, en el Teatro Auditorio Riberas del Guadaira, en la localidad sevillana de Alcalá de Guadaira.

Según ha detallado la cadena en una nota, la gala ha contado con la presencia del consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz; el director general de la RTVA, Juande Mellado; la directora adjunta de CSRTV, Isabel Cabrera; el director de Innovación, Negocio y Comunicación de RTVA, Juan Vargas; el presidente del Consejo de Administración de la RTVA, Rafael Porras, y la alcaldesa de Alcalá de Guadaira, Ana Isabel Jiménez, entre otras autoridades, además de componentes del equipo directivo, parlamentarios y de contar "con un fuerte respaldo" de representantes de la industria audiovisual andaluza.

Este otoño, Canal Sur mantiene la información de "cercanía y proximidad, el entretenimiento, una clara apuesta por nuestras tradiciones y fiestas, el cine y la innovación", que constituyen los ejes vertebradores de la programación ya consolidada e incorpora algunas novedades para este otoño, entre ellas un nuevo espacio televisivo que presenta Manu Sánchez.

El programa 7.000 de Andalucía Directo, fútbol de Segunda División, nuevas voces y espacios en Canal Sur Radio, series de Anime en CanalSur Más y una "decidida apuesta" por el audiovisual andaluz son otras de las novedades que se han presentado en una gala "muy emotiva y llena de sorpresas". Como el magazine de actualidad informativa y análisis que, en la noche de los jueves, presentarán Teodoro León Gross y Ana Cabanillas.

Ha destacado que Canal Sur "lleva la identidad andaluza al mundo y es la ventana abierta a un alcance global, sin fronteras". A través de Televisión, Radio y Plataformas Digitales, Canal Sur cuenta historias que inspiran, informan y emocionan, conectando generaciones, sumando audiencias: creando comunidad. Es está una estrategia 360º para una radio y televisión en un mundo global, en constante movimiento.

Uno de los momentos "más emocionantes" de la noche fue al recordar 'In Memorian' a dos compañeros, el creador de Andalucía Directo, Ricardo Medina, entre otros formatos, y el productor de los Servicios Informativos de Canal Sur Televisión, Ramón Alberca. El público asistente ha podido disfrutar también de las actuaciones musicales de Pastora Soler, Mar Tiago y Antonio José.

El consejero de la Presidencia ha dado la enhorabuena y las gracias a todos los profesionales de Canal Sur "por su gran trabajo" y ha destacado que "afrontamos un nuevo reto, la nueva temporada, pero lo hacemos partiendo de unos datos que avalan el camino recorrido estos últimos años".

Sanz ha incidido en los datos de audiencia de julio y agosto, resaltando que "Canal Sur se ha consolidado como la tercera cadena autonómica de España y la televisión pública más vista por los andaluces en los últimos doce meses". También ha recordado que "seguimos desplegando una estrategia para el sector audiovisual con medidas y acciones para fortalecerlo". Con ello, el consejero se ha referido a la "apuesta clara del Gobierno andaluz por la industria audiovisual".

Por su parte, el director general de Canal Sur Radio y Televisión ha agradecido a todos los profesionales de la radio y televisión pública de Andalucía y las productoras el trabajo que realizan a diario. Igualmente, Mellado ha resaltado la apuesta de la dirección de RTVA por "la innovación y la transformación digital" de la empresa pública.

INFORMACIÓN DE ACTUALIDAD DESDE TODA ANDALUCÍA

Canal Sur Televisión ha anunciado que va a emitir la mejor programación para todos los públicos, acorde a sus estándares de calidad y valores, como corresponde a su compromiso y vocación de servicio público.

Desde las 07,30 horas, toda la información de actualidad con 'Buenos Días', espacio presentado por Mari Paz Oliver al que le sigue 'Despierta Andalucía' (08,30 horas), conducido por Silvia Sanz, Sergio Morante y su grupo de colaboradores.

A partir de las 10,00 horas, Toñi Moreno conducirá 'Hoy en Día, con Toñi Moreno', que esta temporada estrena decorados. Con más información, entrevistas y debates sobre aspectos destacados que afectan a Andalucía. Después, 'Hoy en Día. Mesa de Análisis' (13,00 horas), con un tratamiento en profundidad de los temas más importantes de la jornada, presentado por Teodoro León Gross.

Asimismo, la cadena ha señalado que esta temporada se celebrará, como un gran hito, la emisión del programa 7.000 de 'Andalucía Directo', con una serie de especiales desde distintas localizaciones en cada una de las provincias andaluzas. El programa 7.000 se cumplirá en la emisión del 13 de octubre.

Las tardes y las noches de lunes a viernes En la nueva parrilla continuarán los espacios que constituyen su columna vertebral en la franja de tarde: 'La Tarde, Aquí y Ahora', con Juan y Medio y Eva Ruiz, 'Andalucía Directo', capitaneado por Modesto Barragán y su equipo de reporteros repartidos por toda la geografía andaluza y Enrique Sánchez con el programa de cocina 'Cómetelo', que dará paso al informativo Canal Sur Noticias-2.

Y en la franja de noche, los andaluces podrán seguir disfrutando con el concurso 'Atrápame si puedes' presentado por Manolo Sarria y otros espacios ya consolidados como 'Gente Maravillosa', de Toñi Moreno, con historias que emocionan y sus cámaras ocultas de denuncia social; 'El Show de Bertín' o 'Andalucía por el Mundo', entre otros espacios.

Durante el mes de septiembre, se verán los últimos capítulos de 'A toda costa', que mostrará rincones únicos, costumbres ancestrales y lo mejor de la gastronomía de nuestra tierra. En octubre volverá la emisión de la segunda temporada de 'Crimen y Ley', tras el éxito del año pasado, con cinco nuevos docureality de True Crimen.

Y en noviembre, 'En Guardia 24/7', programa que conduce la periodista Cruz Morcillo, este año regresa con nuevas propuestas de patrullajes con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado así como con los equipos de emergencias de nuestra comunidad.

La principal novedad de este otoño es el estreno de 'No dejes de soñar', el nuevo espacio de los sábados que presenta Manu Sánchez junto a Pastora Soler y que se estrena este sábado 20 de septiembre. 'No dejes de soñar' viene cargado de magia, para que los andaluces y andaluzas puedan cumplir sus sueños.

Vuelven también durante el fin de semana programas ya consolidados en la parrilla de Canal Sur Televisión con nuevos temas y protagonistas: 'Salud al Día', 'Enredados', 'Patas Arriba', 'Destino Andalucía', 'Todo Caballo', 'Parlamento', 'Con-ciencia', 'Espacio Protegido', 'Tierra y Mar', 'Solidarios', 'Tierra de Sabores', 'Andalucía por el mundo', y 'Los Repobladores'.

MÁS CINE, DEPORTES Y RETRANSMISIONES TAURINAS

La apuesta cinematográfica de Canal Sur para esta temporada incorporará grandes títulos de éxito internacional y las mejores producciones desarrolladas en nuestra tierra con el apoyo de la televisión pública de Andalucía.

Además, el otoño es la época fuerte de festivales de cine andaluces, algo que Canal Sur proyecta siempre en su parrilla con la emisión de títulos destacados en el contexto de dichos certámenes, con los que nuestra televisión mantiene un destacado vínculo de colaboración.

En este sentido, antes de final de año se realizará la segunda convocatoria para nuestra participación en obra audiovisual europea. Además, esta temporada, Canal Sur Televisión continuará con la retransmisión de los festejos taurinos que se celebran en Andalucía de la mano de Enrique Romero y las procesiones Magnas, como las de Huelva, Córdoba y Jaén, así como las festividades y romerías más destacadas de Andalucía.