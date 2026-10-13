Canal Sur se suma a la difusión del Festival Internacional de Jóvenes Realizadores de Granada

El Ayuntamiento de Granada y RTVA firman un convenio de colaboración para impulsar la 32 edición del Festival de Jóvenes Realizadores - FESTIVAL DE JÓVENES REALIZADORES

GRANADA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La RTVA ha sellado su compromiso con la cultura y el cine en Andalucía con la firma de un nuevo convenio de colaboración para la promoción y difusión del XXXII Festival Internacional de Jóvenes Realizadores de Granada 2026. La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, y el director general de la RTVA, Juande Mellado, han suscrito este martes la firma del documento.

El certamen se celebra del 18 al 24 de octubre y tiene entre sus objetivos la creación de un espacio para el encuentro entre el público y las mejores producciones internacionales del ámbito del cortometraje, mediometraje y largometraje. Esta edición del festival, con más de 70 producciones y 15 estrenos en España, será clasificatoria para los Premios Goya. El festival apuesta por el fomento de jóvenes realizadores cinematográficos así como enriquecer la oferta cultural de la ciudad y la provincia con contenidos inéditos y alejados de los circuitos comerciales.

Dentro de la programación prevista en el Festival, la RTVA entregará el Premio de Honor Canal Sur Radio y Televisión a uno de los creadores relevantes del panorama actual. La firma de este convenio entra dentro del Plan de Responsabilidad Social Corporativa, que incluye el compromiso con la cultura como una de sus líneas de actuación. Canal Sur mantiene firme su apuesta con el cine de calidad hecho en Andalucía.

En esta edición, el Festival homenajea a la directora y guionista Celia Rico Clavellino con una retrospectiva completa de su filmografía y un encuentro con el público. Una oportunidad para acercarse a su forma de abordar la complejidad de las relaciones humanas en el seno de la familia.

Desde su primer y único cortometraje, premiado en el festival hace más de una década, película tras película ha demostrado tener una mirada propia, obteniendo dos nominaciones a los Premios Goya: la primera en 2019 a mejor dirección novel por Viaje al cuarto de una madre y este año por La buena letra al mejor guion adaptado.

A la cineasta sevillana se le entregará en la presente edición del Festival el Premio de Honor de Canal Sur Radio y Televisión. Además, en colaboración por Fundación SGAE, impartirá un taller de guión donde compartirá su experiencia e impulsará proyectos de creadores emergentes.

Celia Rico Nació en la localidad sevillana de Constantina en 1982 donde realizó sus primeros estudios. En la Universidad de Sevilla se licenció en Comunicación Audiovisual y con una beca Séneca se trasladó a Barcelona para estudiar Teoría de la Literatura y Literatura Comparada en la Universidad de Barcelona. Amplió sus estudios con un posgrado de Script Editing y Desarrollo de Proyectos Audiovisuales y un doctorado en Teoría, Análisis Fílmico y Documentación Cinematográfica.

Sus inicios profesionales fueron en los equipos técnicos de películas como Blancanieves de Pablo Berger, Dictado de Antonio Chavarrías, 14 Days with Victor de Román Parrado o Guest de José Luis Guerín.

Como directora se inició el año 2012 con el cortometraje Luisa no está en casa, seleccionado y mostrado en el Festival de Cine de Málaga y en la Semana Internacional de Cine de Valladolid. En 2016 participó como coguionista en la película Quatretondeta, nominada a los Premios Goya en 2017.

Su ópera prima como directora y guionista fue la película Viaje al cuarto de una madre, con la que ganó el premio al mejor guion en los Premios Gaudí y en el Festival Internacional de Cine de Almería. Con su segundo largometraje, Los pequeños amores, donde vuelve a abordar una trama cuyo centro es una relación maternofilial, desde un punto de vista íntimo y cotidiano, se alzó con la Biznaga de Plata Premio Especial del Jurado en el Festival de Cine de Málaga de 2024.