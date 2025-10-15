Canal Sur Televisión suspende la emisión por la huelga general convocada por los sindicatos en apoyo a Palestina

Carta de ajuste en Canal Sur Televisión por la suspensión de la emisión por el seguimiento a la huelga convocada por los sindicatos en apoyo a Palestina - EUROPA PRESS

SEVILLA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

Canal Sur Televisión mantiene suspendida su emisión desde las 10.00 horas de este miércoles 15 de octubre por el apoyo de su plantilla a la huelga general convocada por organizaciones sindicales en toda España en apoyo al pueblo palestino y en protesta contra el "genocidio en Gaza".

La emisión de Canal Sur Televisión ha quedado en modo carta de ajuste tras finalizar el espacio de tertulia y actualidad 'Despierta Andalucía' que se emite cada mañana antes de dar paso al magacín de actualidad y entretenimiento 'Hoy en Día' que presenta Toñi Moreno y que este miércoles no se está emitiendo.

La RTVA acompaña la carta de ajuste de un mensaje en el que comunica que la programación queda suspendida por el seguimiento de la plantilla a la huelga convocada por los sindicatos a nivel nacional en apoyo a Palestina, pide disculpas a los espectadores "por las molestias que pueda estar ocasionando" y traslada su deseo de recuperar la emisión con normalidad "tan pronto como sea posible".