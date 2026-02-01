Canal Sur TV cierra uno de los mejores eneros de los últimos siete años con un 9,1% de cuota de pantalla

Archivo - Sede de Canal Sur Televisión. (Foto de archivo). - CANAL SUR - Archivo

SEVILLA 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

Canal Sur Televisión arranca el año 2026 con un 9,1% de share, lo que evidencia que el canal autonómico andaluz "es una de las opciones predilectas de los telespectadores que viven en Andalucía", en uno de los mejores eneros de estos últimos siete años.

Así lo ha destacado al entidad en una nota, donde ha reflejado que en la última semana, del 25 al 31 de enero, Canal Sur Televisión ha alcanzado un 10,2% de cuota, lo que le proporciona el segundo puesto en el ranking de cadenas en Andalucía. En el mes de enero, más de 1.671.000 ciudadanos que residen en nuestra tierra han sintonizado Canal Sur Televisión de promedio diario, mejorando en 50.000 personas el número de telespectadores que ven la televisión pública andaluza a diario, con respecto a diciembre de 2025.

Además, más de 5.541.000 telespectadores de nuestra región han visto en algún momento el canal público andaluz en el mes de enero de 2026, lo que representa el 65,9% de la población de Andalucía. Durante el mes de enero de 2026, Canal Sur Televisión ha consolidado su posición como "un referente de información y servicio público en Andalucía", tanto "por la calidad y alcance de sus servicios informativos como por los datos de audiencia registrados en el mes".

De este modo, Canal Sur Televisión ha reforzado su compromiso con la información de proximidad y la cobertura de eventos de impacto regional, ofreciendo a la audiencia "información veraz, contextualizada y constante" como la cobertura del accidente ferroviario de Adamuz con avances informativos, programas especiales, ruedas de prensa y comparecencias, proporcionando a la audiencia información detallada de la evolución de los hechos y la respuesta institucional, situando estas emisiones entre los espacios más vistos de la cadena durante el mes.

TRAGEDIA FERROVIARIA EN ADAMUZ

Según ha indicado Canal Sur, el especial emitido el mismo domingo 18 consiguió un 13,0% de cuota de pantalla y fue visto en algún momento por 888.000 personas y la rueda de prensa ese mismo día del Consejero de la Presidencia alcanzó el 13,5% de share. La retransmisión de la 'Misa Funeral del jueves 29, víctimas del accidente de Adamuz', alcanzó una cuota del 16,7%, una media de 317.000 y una acumulada de 892.000 personas, liderando ampliamente su franja horaria de emisión tanto en Andalucía como entre las televisiones públicas autonómicas.

Las comparecencias en rueda de prensa del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y del presidente del Gobierno, Pedro Sáchez, del día siguiente a la tragedia fueron seguidas en Canal Sur Televisión por el 14,7% y 13,8% del público respectivamente, es decir, 219.000 y 239.000 personas se acercaron a la cadena pública andaluza para verlo en algún momento. Ese mismo día, el programa "Tragedia ferroviaria: especial informativo" consiguió una audiencia media de 257.000 espectadores y una acumulada de 898.000.

La cobertura de los avisos meteorológicos extremos emitidos por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y su impacto en diversas zonas de Málaga también destacaron en audiencia, lo que pone en valor la función pública de los informativos de Canal Sur en situaciones de alerta y riesgo para la población.

Los informativos generales diarios de Canal Sur Televisión han mantenido cifras de audiencias sólidas y competitivas en enero de 2026: 'Noticias 1' creció en 14.000 espectadores el número de audiencia acumulada de promedio diario para hacer un total de 247.000. Por su parte, 'Noticias 2' alcanzó una cuota del 11,1%, con la mayor audiencia acumulada de promedio diario desde febrero de 2023 con 404.000 espectadores, situándose también entre los programas informativos con mayor repercusión dentro del espectro de las televisiones públicas de Andalucía.

Paralelamente, los informativos provinciales de cercanía han continuado con buenos registros de seguimiento, reforzando la cercanía de Canal Sur Televisión con las realidades locales de cada provincia andaluza. Estas ediciones, que informan directamente desde los municipios, han contribuido al posicionamiento de la cadena como medio de referencia en la información territorial con el 11,0% de la emisión en prime-time y los 189.000 de media acumulada del de sobremesa.

Estas cifras suponen que ambos bloques informativos se sitúan al frente de las audiencias dentro de su ámbito, destacando la preferencia y fidelidad del público andaluz por los servicios informativos de la televisión pública.

PROGRAMACIÓN

En el resto de la programación de la cadena pública andaluza destacan los liderazgos de 'Andalucía directo', que vuelve a crecer y continúa como la referencia de las tardes de la televisión en Andalucía, con una cuota de pantalla del 15,7% y 673.000 espectadores que se acercan a verlo a diario; el liderazgo también de las retransmisiones de las novilladas desde La Puebla del Río, que promediaron una cuota del 12,5%; y 'Toros para todos' que lo hace con el 10,6% de share.

Igualmente, sobresale el 10,3% de cuota de 'Hoy en día con Toñi Moreno'; que mejora en 1,2 puntos su resultado; 'La tarde, aquí y ahora' y 'Cómetelo' con el 12,5% y 12,0%, respectivamente; el concurso 'Atrápame si puedes' y su 11,1% de cuota. Y los datos en el prime-time que logra 'Andalucía por el mundo', con el 10,4% de share, 'El show de Bertín' y su 11,1%; y 'No dejes de soñar' con el 9,2% y 588.000 de acumulada promedio diario, entre otros.

Por último, destacan también los buenos resultados obtenidos por la retransmisión en directo desde el Gran Teatro Falla de los Cuartos de Final del Carnaval de Cádiz por Andalucía Televisión (ATV), que ha aglutinado a una audiencia acumulada en las dos primeras sesiones de Cuartos de 746.000 andaluces y andaluzas, con un 3,1% de cuota de pantalla, con lo que ha multiplicado por diez la cuota media de la segunda cadena pública de televisión andaluza.