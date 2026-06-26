Canal Sur TV refuerza este verano su apuesta informativa con el estreno de 'Andalucía Mediodía'

Fran Roales y Silvia Sanza, presentadores de 'Andalucía Mediodía' - CABAL SUR

SEVILLA 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

Canal Sur Televisión refuerza este verano su apuesta informativa con el estreno de 'Andalucía Mediodía', que antecede a 'Noticias 1', para recoger las noticias más cercanas y abrir una ventana a la información de cercanía desde las diferentes provincias.

Según se recoge en una nota de Canal Sur, el espacio contará con conexiones en directo desde diferentes puntos de Andalucía y acercará la actualidad del día prestando especial atención a contenidos sociales, culturales, de consumo y de proximidad.

"Una apuesta con la que los servicios informativos de Canal Sur refuerzan su compromiso con la información en un formato de revista de actualidad", según se indica.

'Andalucía Mediodía', que contará con Fran Roales y Silvia Sanza como presentadores, tiene una duración de 30 minutos y antecede a 'Noticias 1' y 'Noticias Provinciales', por lo que el bloque informativo de la cadena en esa franja ocupará en total una hora y cuarto de información, de lunes a viernes.