CanalSur Más cierra agosto como "el mejor mes de su historia" con 9,4 millones de visualizaciones. - CANAL SUR

SEVILLA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los "excelentes resultados de audiencia" alcanzados por Canal Sur Televisión durante el mes de agosto han tenido también su reflejo en el ámbito digital. CanalSur Más ha firmado "el mejor mes de su historia desde que existen registros", confirmando "el buen momento" de los contenidos de Canal Sur tanto en el consumo lineal como a través de sus plataformas digitales.

La OTT de Canal Sur, que reúne su oferta audiovisual bajo demanda y las emisiones en directo de televisión y radio, ha cerrado agosto con 2,3 millones de sesiones y 9,4 millones de visualizaciones, cifras que convierten al último mes del verano en el de mayor consumo registrado hasta ahora en la plataforma y que pulverizan las cifras registradas durante el pasado mes de abril que era hasta ahora el mes de mayor consumo de CanalSur Más, ha destacado el ente en una nota.

El "buen comportamiento" se extiende al conjunto del ecosistema digital de la RTVA. La suma de los diferentes frontales digitales de Canal Sur, con la nueva CanalSur.es al frente, ha alcanzado en agosto 11.550.283 visitas, el mejor resultado global registrado en los últimos años.

Estos nuevos máximos consolidan la evolución de CanalSur Más y el creciente peso de las plataformas digitales dentro de la oferta de servicio público de Canal Sur. Las aplicaciones de vídeo y radio superan ya conjuntamente el millón de descargas y los 86.000 usuarios registrados, a lo que se suma el crecimiento del consumo de emisiones en directo y contenidos bajo demanda.

Los resultados de agosto refuerzan además el papel de CanalSur Más como eje de la estrategia audiovisual digital de Canal Sur y adquieren especial relevancia ante la próxima evolución tecnológica de la plataforma. Canal Sur fue pionera entre las televisiones autonómicas con la puesta en marcha de su OTT y afronta ahora una nueva etapa orientada a mejorar la experiencia de usuario y avanzar en personalización, segmentación y nuevos contenidos.

Canal Sur cierra así agosto con "resultados especialmente destacados" tanto en televisión lineal como en sus plataformas digitales, mostrando "la capacidad de sus contenidos para conectar con la audiencia independientemente de la pantalla, el dispositivo o la forma elegida para consumirlos".