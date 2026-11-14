Candidatos de Córdoba para las elecciones generales del 29N: listas completas al Congreso y al Senado

Los candidatos al Congreso de los Diputados por Córdoba del PSOE, Alberto Mayoral; del PP, Lorena Guerra; de Adelante Andalucía, María del Carmen Sánchez, y de Vox, José Ramírez del Río. - EUROPA PRESS

CÓRDOBA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La carrera electoral de cara a las elecciones generales del próximo domingo 29 de noviembre ya ha arrancado. Aunque las candidaturas al Congreso de los Diputados y al Senado por la provincia de Córdoba ya han sido publicadas oficialmente por la Junta Electoral Provincial, buena parte del electorado aún no conoce los nombres de todos los aspirantes que concurren a estos comicios. Por ello, recopilamos las listas completas de las distintas formaciones políticas para ofrecer una visión detallada de quiénes optan a representar a los cordobeses en las Cortes Generales.

Andalucía contará con 60 representantes en el Congreso de los Diputados tras las elecciones del 29 de noviembre, uno menos que en las celebradas el 23 de julio de 2023. La reducción responde a los cambios demográficos registrados en la provincia de Cádiz, que pierde un diputado y pasa de nueve a ocho escaños. Córdoba, por su parte, mantiene la elección de seis diputados nacionales. En cuanto a la Cámara Alta, cada provincia andaluza elegirá a cuatro senadores.

La provincia cordobesa contará con doce candidaturas al Congreso de los Diputados, correspondientes al Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Frente Obrero, Se Acabó la Fiesta (SALF), Adelante Andalucía, Partido Animalista Con el Medio Ambiente (Pacma), Vox, Partido Popular (PP), Falange Española de las JONS (FE de las JONS), Escaños en Blanco, Partido Comunista de los Trabajadores de España (PCTE), Podemos y Frente Amplio (FA). En la carrera por el Senado participarán ocho formaciones: PP, Senado de Progreso --coalición integrada por PSOE, IU y Sumar--, Vox, Podemos, FE de las JONS, Adelante Andalucía, PCTE y Escaños en Blanco, según la relación publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y consultada por Europa Press.

En lo que respecta a las candidaturas a la Cámara Baja por Córdoba, la lista del PP está encabezada por Lorena Guerra, seguida de Fernando Priego, Cristina Casanueva, Miguel Ángel Torrico, Irene Araceli Aguilera y Sergio María Velasco Albalá. Por su parte, la candidatura de Vox al Congreso está liderada por José Ramírez del Río, junto a Esperanza Romero, Juan Luis Rodríguez, Ana María Rivas, Joaquín Cortés y Ana Isabel Puentenueva.

En el PSOE, la candidatura al Congreso de los Diputados la encabeza Alberto Mayoral, a quien siguen Carmen Lara, Emilio Martínez Pedrera, Verónica Morillo, José Antonio Lara y Ana Isabel Torralbo. Asimismo, la lista de Adelante Andalucía para la Cámara Baja la lidera María del Carmen Sánchez, con Rafael Díaz, Sara Rodríguez, Rubén Hidalgo, Salud Hermoso y Pedro Navarro en los siguientes puestos.

La lista de Frente Amplio está encabezada por Sebastián Pérez, acompañado por Lola Martínez, Rubén Bello, Ana María Carnero, Antonio Jesús Morel y Ana Isabel Ramos. En Podemos, la candidatura la lidera Ana Belén Calzada, y tras ella figuran Moisés Antequera, Iluminada Tortosa, José Antonio Castillo, Margarita Jiménez y Javier Tarín.

En otras formaciones como el PCTE, la cabeza de lista es Ana Isabel Bastida, a la que acompañan Roberto Guijarro, Laura Garrido, Lucas Javier Barreiro, Laura Fragoso y Antonio Varo. En Frente Obrero, el número uno al Congreso es Ángel Molina, secundado por María de los Ángeles Silverio, Ángel Daniel de Santos, María del Pilar Paniagua, Carlos Sánchez y Vanesa Fernández.

Por parte de SALF, encabeza la lista Eladio Barrado, al que siguen María Araceli Espejo, Raúl Linares, Beatriz Cobos, Isidoro Aguilera y Miryan Rodríguez. Asimismo, Pacma sitúa al frente a Patricia María García, respaldada por Duvan Hernando Vélez, María Pilar Bares, Rafael Varo, Sacramento Peña y José María Domínguez.

En el caso de FE de las JONS, el número uno es Manuel Chacón, seguido en la lista por María Teresa Caballero, David Sánchez, María Dolores Lavela, Rafael Morales y Coral Morales. Finalmente, la papeleta de Escaños en Blanco la lidera Carmen María Valderrama, completando la candidatura Rafael de Troya, Pilar Márquez, Manuel Elías Roldán, Pilar de los Ángeles Lizana y Juan José Frías.

ESTAS SON LAS OCHO CANDIDATURAS AL SENADO

En cuanto a las candidaturas a la Cámara Alta, la lista del PP al Senado por Córdoba está encabezada por Salvador Fuentes, con María Dolores Blanco en segunda posición y Florentino Santos en el tercer puesto. La candidatura de Vox la lidera Miguel Antonio Gómez de la Rosa, seguido en segundo lugar por Luisa Ángela Plata y en el tercero por Salvador Vacas.

Por parte de la coalición Senado de Progreso (integrada por PSOE, IU y Sumar), la número uno es Rafaela Crespín, a quien siguen Óscar Urralburu en la segunda plaza y Ana María López en tercer lugar. Por su parte, la lista de Adelante Andalucía al Senado la abre Juan Moreno, acompañado por Ana Isabel Martín como segunda y Juan Antonio Durán en la tercera posición.

Por otro lado, la lista de Podemos la encabeza Francisco Manuel (Franky) López, secundado en segundo lugar por Nazareth López y cerrando la terna en el tercero Santiago Martínez. Por la formación FE de las JONS, la candidatura a la Cámara Alta tiene al frente a Miguel Cano, mientras que el PCTE presenta al Senado a Pablo Manuel Fernández y la papeleta de Escaños en Blanco la lidera María del Mar Díaz, junto a Francisco Infante y María Lourdes Bellido.