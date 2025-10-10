La candidatura de Granada para la Capitalidad 2031 recaba el apoyo de Aix-en-Provence, que fue Capital Cultural en 2013

Desde la izquierda las alcaldesas de Granada, Marifrán Carazo, y de Aix-En-Provence, Sophie Joissains, tras la firma - AYUNTAMIENTO DE GRANADA

GRANADA 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

La candidatura de Granada para la Capitalidad Europea de la Cultura en 2031 ha recabado el apoyo de la ciudad de Aix-en-Provence (Francia), Capital Europea de la Cultura en 2013 y considerada un referente europeo en la gestión cultural.

Así lo ha indicado el Ayuntamiento de Granada este viernes en una nota de prensa acerca de su participación en el programa internacional de cooperación y hermanamiento con la ciudad del sur del país vecino.

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha participado en una agenda de trabajo y actividades culturales organizada por la dirección de Cultura y Patrimonio del Ayuntamiento de Aix-en-Provence. La visita incluye reuniones técnicas, un intercambio de experiencias sobre gestión cultural y la firma de un manifiesto de apoyo por parte de la alcaldesa de esta ciudad, Sophie Joissains, en respaldo a la candidatura de Granada 2031.

El encuentro supone un avance en la proyección internacional de la candidatura, reforzando la visibilidad de Granada ante las instituciones europeas y el público francés. Además, se presentará el proyecto de Granada 2031 y los principales ejes culturales de la ciudad, en una jornada en la que se abordarán temas de cooperación en patrimonio, cultura, innovación y turismo sostenible.

El programa de la visita institucional ha incluido un recorrido por algunas de las principales instituciones culturales de Aix-en-Provence, como el Conservatorio de Música, el Gran Teatro de Provenza, la Pequeña Galería Cézanne y el Museo Granet, donde la alcaldesa ha mantenido encuentros con gestores y responsables culturales para compartir experiencias y explorar futuras líneas de colaboración.

Este hermanamiento, que data de 1979 tras acuerdo plenario del Ayuntamiento de Granada, ha propiciado durante más de dos décadas numerosos proyectos conjuntos en materia de cultura, patrimonio y educación, con la Maison de l'Espagne en Aix-en-Provence como "pilar fundamental en la promoción de exposiciones, programas europeos y actividades educativas compartidas".

En el contexto de la candidatura de Granada a Capital Europea de la Cultura 2031, esta alianza adquiere para el Ayuntamiento de la ciudad andaluza "un valor estratégico, ya que refuerza la proyección internacional de la ciudad y subraya su papel como referente cultural en el ámbito europeo". Teniendo en uno de los objetivos de esta visita conocer los proyectos que se transformaron la ciudad después de ser Capital Europea de la Cultura.

Durante la firma del manifiesto, el Ayuntamiento de Aix-en-Provence destacó el valor cultural y patrimonial de Granada, su proyección creativa y su modelo de ciudad, que conjuga tradición y modernidad.

La alcaldesa granadina, Marifrán Carazo, agradeció el respaldo institucional francés, subrayando que "la cultura no entiende de fronteras, y hoy Granada recibe con orgullo el apoyo de una ciudad que sabe lo que significa ser Capital Europea de la Cultura. Este compromiso nos anima a seguir trabajando con más fuerza para llevar el nombre de Granada a Europa".

Con este gesto, Granada trabaja para afianzar su red de alianzas internacionales y consolida su papel como referente cultural del sur de Europa, sumando apoyos a su candidatura de cara a la fase decisiva del proceso de selección.