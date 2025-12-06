Cañete de las Torres (Córdoba) se llenará de color con el Concurso de Escaparates, Rejas y Balcones Navideños

Cartel del Concurso de Escaparates, Rejas y Balcones Navideños de Cañete de las Torres. - AYUNTAMIENTO DE CAÑETE DE LAS TORRES

CAÑETE DE LAS TORRES (CÓRDOBA), 6 (EUROPA PRESS)

La localidad cordobesa de Cañete de las Torres organiza el Concurso de Escaparates, Rejas y Balcones Navideños 2025 con el objetivo de llenar de luz, color y espíritu festivo las calles del municipio durante las próximas fiestas, una iniciativa que pretende animar tanto a vecinos como a comercios a participar activamente en la ornamentación de la localidad, contribuyendo al embellecimiento colectivo y fomentando la alegría, la magia y la tradición navideña.

Según las bases del certamen, consultadas por Europa Press, el concurso, organizado por el Ayuntamiento, a través de la Delegación de Cultura y la Delegación de Desarrollo Económico, busca "incentivar la creatividad y la participación ciudadana en la decoración navideña, promoviendo un ambiente atractivo y acogedor", así como "dinamizar la actividad comercial local, favoreciendo la afluencia de público y potenciando el consumo durante las fechas navideñas".

En este contexto, podrán participar vecinos con rejas y balcones visibles desde la vía pública, ubicados dentro del término municipal de Cañete de las Torres, y establecimientos comerciales que dispongan de escaparate o fachada orientados hacia la calle, siendo la participación gratuita y voluntaria. En ambos casos solo se establece como requisito obligatorio que la decoración incluya iluminación y flores naturales.

Las decoraciones que se presenten a concurso deberán permanecer instaladas y visibles desde el 15 de diciembre hasta el 6 de enero, tiempo durante el que el jurado realizará sus visitas para evaluar los trabajos, preferentemente en horario nocturno, con el fin de apreciar mejor los efectos de la iluminación y la ambientación general. Así pues, se recomienda "mantener la decoración en buen estado durante todo el período".

Los interesados deberán inscribirse mediante el formulario habilitado en la página web del Ayuntamiento ('www.aytocanetedelastorres.es')encontrándose el formulario de inscripción en 'https://forms.gle/DSro7DiUr3TD3ZTv9'. El plazo para formalizar la inscripción finalizará el 9 de diciembre.

El jurado evaluará cada propuesta teniendo en cuenta criterios como la decoración floral, siendo el embellecimiento "de carácter natural, con plantas, flores, macetas y jardinería no artificial" o la iluminación, que para los balcones y rejas es obligatoria, ya sea luz artificial o natural, mientras que en los escaparates se considerará cómo la iluminación realza los elementos decorativos.

También se valorará la originalidad y creatividad, premiando la capacidad del participante para presentar "ideas novedosas, sorprendentes y diferentes, mostrando un estilo propio y distintivo"; la ambientación navideña, analizando cómo la decoración transmite la esencia de la Navidad, y la composición y armonía, es decir, la disposición de los elementos, el equilibrio de formas y colores, y la coherencia visual del conjunto. Igualmente, es importante la visibilidad desde el espacio público.

El concurso contempla dos modalidades. En la de Escaparates el primer premio estará dotado de 100 euros, mientras que el segundo premio obtendrá 70 euros y el tercero 50. Por su parte, la categoría de Rejas y Balcones contempla un primer premio de 200 euros, un segundo de 150 y un tercero de 100 euros. El fallo del jurado se hará público el 27 de diciembre de 2025 a través de los canales oficiales del Ayuntamiento, donde se anunciarán los ganadores de ambas categorías.