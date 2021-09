La cantante Gisela Hidalgo actuará en la Sala La Mecánica de Jaén el próximo 1 de octubre

JAÉN, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

La joven cantante malagueña Gisela Hidalgo actuará el próximo 1 de octubre en la Sala La Mecánica, de Jaén, donde presentará su último disco, 'Dieciocho', sin dejar atrás temas de su primer trabajo.

El concierto, enmarcado en la gira #caminemosjunto@s, está previsto a las 21,30 horas. El precio de las entradas es de ocho euros más gastos en venta anticipada y doce en taquilla, según ha indicado a Europa Press desde la agencia que la representa. Se pueden adquirir a través de 'https://xipocio.com/producto/gisela-hidalgo-jaen/'.

Con 18 años, se ha convertido en una "auténtica revolución en redes sociales" y "reúne todas las características para convertirse en uno de los referentes de la música pop-rock de los próximos años", entre ellas una voz cercana al soul y ritmos pop donde se desenvuelve con soltura.

'No', 'Dudas' y 'No estás aquí', tres de sus primeros singles, acumulan a día de hoy más de 2,5 millones de reproducciones en plataformas digitales. En abril de 2020 publicó su primer disco con el título 'Mi paz'. Está compuesto por once canciones que navegan entre el género pop, el soul y el urbano, como 'Te buscaré', 'Piki Piki' y 'Mi Paz'.

La cantante ha continuado "creciendo musicalmente y afianzando una carrera cimentada en talento y trabajo". Además, presenta un formato acústico en sus directos con muy buena aceptación, como por ejemplo en la terraza de Ambigú Axerquía de Córdoba donde colgó el cartel de no hay entradas.

En su evolución, ha apostado por productores de la talla de Fernando Caro y Jesús Chávez (El Arrebato, David DeMaría...) desde Estudios Pelícano (Sevilla) y músicos como David López (Pablo Alborán) y Nani Conde (Pastora Soler), entre otros.

'Dieciocho' es el título de su segundo álbum, un trabajo que pone el broche final a su estilo musical inicial. A partir de entonces, la malagueña ha iniciado una nueva etapa artística "más madura en sus temas, reuniendo todos los ingredientes para convertirse en un éxito".

Desde muy pequeña, Gisela Hidalgo ha realizado diversos trabajos como modelo infantil y pronto descubrió que su principal vocación es la música y ha decidido prepararse para ello. Comenzó participando en diferentes galas benéficas mientras se ha formado en distintas academias de canto.

En su camino se cruzó la artista María Cambas, profesora de canto y finalista del programa 'La Voz', para amadrinarla artísticamente y de esta forma Gisela Hidalgo prosiguió su formación junto a ella. La joven cantante ha participado en diferentes programas de televisión y radio, tanto en el ámbito nacional, como en Latinoamérica.