La cantautora cordobesa Lourdes Pastor lleva su flamenco comprometido a Marruecos, con su espectáculo 'A la luz del 27'

Archivo - La cantautora cordobesa Lourdes Pastor. - SERGIO R. MORENO - Archivo

CÓRDOBA 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

La cantautora cordobesa Lourdes Pastor llevará su flamenco comprometido a Marruecos el próximo octubre, en el marco del Congreso Mundial del Flamenco del Instituto Cervantes, su espectáculo 'A la luz del 27. De Lorca a Clara Campoamor', que presentará los días 6 y 7 del próximo mes en Casablanca y Rabat.

Así, la artista, según la información que ha facilitado a Europa Press, estará acompañada por el guitarrista Ángel Dobao en dos actuaciones que sitúan su propuesta artística en el ámbito de la programación internacional del flamenco.

Este viaje a Marruecos de la cantautora y socióloga cordobesa, reconocida por una trayectoria en la que el flamenco y la defensa de los derechos de las mujeres ocupan un lugar central, supondrá un nuevo paso en la trayectoria de una artista que ha construido un lenguaje propio en torno al flamenco, la poesía, el feminismo, la memoria y la defensa de los derechos humanos, y que ahora lleva su creación a un contexto internacional.

El 6 de octubre, Lourdes Pastor actuará en Casablanca, dentro de la programación del Congreso Mundial del Flamenco. Al día siguiente, el 7 de octubre, su propuesta llegará a Rabat. En ambas actuaciones estará acompañada por el mencionado guitarrista Ángel Dobao, en un formato que pone en primer plano la voz, la guitarra, la palabra y la dimensión poética del espectáculo.

Creado y dirigido por la propia Lourdes Pastor, el espectáculo 'A la luz del 27. De Lorca a Clara Campoamor' propone una mirada amplia sobre uno de los momentos culturales más importantes de la historia contemporánea española. El espectáculo parte de la poesía y la creación artística de figuras como Federico García Lorca, Rafael Alberti, Miguel Hernández, Concha Méndez, Carmen Conde y Lucía Sánchez Saornil, cuyas voces dialogan en escena a través del flamenco, la música popular, la canción de raíz y la palabra hablada.

La propuesta incorpora además la figura de Clara Campoamor y un fragmento de su histórico discurso en el Congreso en defensa del sufragio femenino, estableciendo un vínculo entre creación artística, memoria democrática y conquista de derechos. Para Lourdes Pastor, el 27 no puede entenderse únicamente desde los nombres de la literatura.

De este modo, su propuesta busca recuperar también el contexto social y político en el que aquellas obras nacieron y, para ello, se ha preguntado "qué estaba pasando realmente en aquel momento, no solo en los círculos literarios, sino también en las plazas de los pueblos, en las minas, en los campos y en la política. Había una energía cultural y social que atravesaba todo".

Desde esa perspectiva, 'A la luz del 27' plantea "un encuentro entre las voces de mujeres y hombres de aquel periodo, alejándose de una visión fragmentada de la Generación del 27 y reivindicando un mismo tejido cultural en el que poesía, música, pensamiento, política y movimientos sociales estuvieron profundamente conectados".

El viaje a Marruecos llega después del estreno de 'A la luz del 27. De Lorca a Clara Campoamor' el pasado 14 de abril en el Ateneo de Madrid, donde el espectáculo alcanzó el lleno absoluto y recibió una notable respuesta del público. La nueva etapa internacional del proyecto se produce además tras la publicación de 'Serenidad', primer adelanto musical del espectáculo, en el que Lourdes Pastor pone música a un poema de la poeta ultraísta y anarcofeminista Lucía Sánchez Saornil.