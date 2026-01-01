La capilla ardiente de Juan Ramón Ferreira queda instalada en el Ayuntamiento de Granada y su funeral será este viernes

Archivo - El edil del Ayuntamiento de Granada Juan Ramón Ferreira (PP), en una foto de archivo. - PP GRANADA - Archivo

GRANADA 1 Ene.

La capilla ardiente del cuarto teniente de alcalde y concejal de Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Granada, Juan Ramón Ferreira Siles (PP), ha quedado ya instalada este jueves, 1 de enero, en el Salón de Plenos de la casa consistorial, para que ciudadanos, instituciones y amigos puedan rendirle homenaje y brindarle su último adiós.

Así lo ha confirmado el Ayuntamiento de Granada en un comunicado en el que ha detallado, además, que la misa funeral tendrá lugar este viernes, 2 de enero, a las 9,00 horas de la mañana en la Iglesia de la Magdalena.

La Corporación Municipal desea "agradecer todas las muestras de cariño y de pésame recibidas desde el momento en que se conoció la noticia de su fallecimiento".

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha lamentado la muerte del edil en un apunte en su cuenta en la red social 'X' que ha ilustrado con una fotografía suya junto al concejal fallecido, y en el que define a Juan Ramón Ferreira como "un hombre especial, buen compañero, padre y amigo" que puso "empeño y voluntad" en su "vida pública, al servicio de su ciudad, Granada".

La regidora concluye su apunte trasladando públicamente su "agradecimiento" y "cariño" hacia Ferreira, al que desea que descanse en paz.

También el presidente de la Junta de Andalucía y del PP andaluz, Juanma Moreno, se ha hecho eco de este fallecimiento en su cuenta de 'X', donde ha publicado un apunte en el que reivindica a Ferreira como "una de esas personas que honraba la política con su presencia".

"Buen compañero, buen amigo. Nos deja demasiado pronto. Un abrazo muy grande y todo mi cariño a su familia", concluye el mensaje del presidente en relación a Juan Ramón Ferreira, que fue también parlamentario del PP-A en la Cámara andaluza.

Las reacciones de condolencia a la noticia de este fallecimiento se han ido sucediendo en la misma red social, la antigua Twitter, donde, por ejemplo, el presidente de la Diputación y del PP provincial de Granada, Francis Rodríguez, ha reivindicado a Juan Ramón Ferreira como "un gran servidor público", un "gran concejal y, por encima de todo", una "gran persona".

Por su parte, el exalcalde y portavoz municipal del Grupo Socialista, Francisco Cuenca, se ha declarado "impactado por la repentina pérdida" de Juan Ramón Ferreira, a quien ha definido como "un buen tipo, de veras", así como "un hombre dialogante y cordial". "Una tremenda pena" su muerte, ha lamentado el representante del PSOE.