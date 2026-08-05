La capilla ardiente de Pepe Habichuela se instalará esta tarde en el Teatro Isabel la Católica de Granada

Archivo - Imagen de archivo del guitarrista Pepe Habichuela durante un homenaje. - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

GRANADA, 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Granada ha informado de que la capilla ardiente del guitarrista Pepe Habichuela quedará instalada esta tarde en el Teatro Municipal Isabel la Católica, donde permanecerá abierta al público de 18.00 a 22.00 horas.

El Consistorio apunta en una comunicación que la ciudadanía que desee rendir homenaje y dar su último adiós a una de las figuras más universales del flamenco podrá hacerlo durante ese horario en la ciudad que le vio nacer, concretamente en el popular barrio del Sacromonte.

De otra parte, y según ha confirmado el sobrino del guitarrista, el también artista flamenco, Pepe Luis Carmona Habichuela, el sepelio del maestro tendrá lugar este próximo jueves, 6 de agosto, a las 11 de la mañana en el cementerio de San José de Granada.

El guitarrista José Antonio Carmona, conocido como Pepe Habichuela (Granada, 1944), ha fallecido este martes a los 82 años de edad en Madrid tras dos años fuera de los escenarios por una enfermedad.

El músico fue galardonado con la medalla al Mérito en las Bellas Artes en 2018 y el Gobierno le concedió el pasado febrero la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X El Sabio, y le describió como "una de las figuras más influyentes de la guitarra flamenca contemporánea".

Miembro destacado de una histórica saga gitana de músicos granadinos, fue nieto, hijo, hermano, padre y tío de flamencos. Su obra ha sido fundamental en la evolución de este género musical desde la segunda mitad del siglo XX hasta la actualidad.

Su toque, profundamente arraigado en la tradición, ha destacado por su capacidad de innovación, incorporando nuevos lenguajes musicales sin perder la esencia del flamenco más ortodoxo, contribuyendo así a su renovación y proyección internacional.

REACCIONES AL FALLECIMIENTO

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha anunciado este miércoles que va a proponer a la Comisión de Honores y Distinciones del Ayuntamiento de Granada la concesión a Pepe Habichuela de la Medalla de Oro al Mérito de la Ciudad.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha recordado al guitarrista tras confirmarse su fallecimiento este pasado martes, y, en un mensaje en su perfil en la red social 'X', ha afirmado que su música "seguirá sonando allí donde el flamenco siga contando quienes somos".

En esta misma red, la consejera de Cultura, Patrimonio Histórico y Deporte de la Junta, Patricia del Pozo, y la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, lamentaron también el fallecimiento Pepe Habichuela, al que han recordado como "un guitarrista irrepetible y una leyenda del arte jondo".

"Se nos va un maestro. Pepe Habichuela, referente de la guitarra flamenca que dedicó su vida a la música y deja como legado su obra y una gran influencia en artistas de varias generaciones", ha señalado por su parte el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, también en "X".

La secretaria general del PSOE de Andalucía y vicesecretaria general de los socialistas, María Jesús Montero, también ha expresado sus condolencias en redes sociales, en las que se ha referido al maestro como "revolucionario de la guitarra y arquitecto del flamenco moderno". "Con su obra ha conseguido acercar el género a públicos más extensos e internacionales", concluye.