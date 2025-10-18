La capital cordobesa acogerá el primer 'Córdoba MICE Summit: impulsando el ecosistema MICE en el Sur'

Archivo - El Palacio de Congresos acogerá el 'Córdoba MICE Summit: impulsando el ecosistema MICE en el Sur'. - PALACIO DE CONGRESOS - Archivo

CÓRDOBA 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Palacio de Congresos de Córdoba acogerá el primer 'Córdoba MICE Summit: impulsando el ecosistema MICE en el Sur' que reunirá a más de un centenar de profesionales, representantes de instituciones y de empresas del sector de los eventos y el turismo de reuniones en una jornada clave para el desarrollo del ecosistema MICE andaluz.

Según la información facilitada a Europa Press por la organización, este encuentro sectorial, promovido por el Foro MICE con el apoyo del Ayuntamiento y la Diputación de Córdoba, la Junta de Andalucía y el Palacio de Congresos de Córdoba, el mismo se celebrará el próximo día 22 de octubre con el objetivo de "dar visibilidad, cohesión y proyección al ecosistema MICE del Sur de España".

De igual forma, pretende fomentar la colaboración entre los distintos agentes del sector y "posicionar a Andalucía como un destino competitivo, innovador y sostenible en el ámbito de los eventos y congresos".

El encuentro contará con la participación de destacados ponentes y entidades del panorama nacional, entre ellos la presidenta de OPC Spain, Matilde Almandoz; el presidente de Aevea, Mariano Rodríguez; la presidenta nacional de Cefapit, Patricia Loro; la directora del Sevilla Convention Bureau, Carmen Arjona, y la Marketing & Public Affairs de Telefónica, Noelia Sanz, junto a representantes de cámaras de comercio, convention bureaux y entidades locales.

El evento se estructurará en torno a tres paneles temáticos y una 'Keynote de inspiración', que abordarán los grandes ejes del presente y futuro del sector: 'Sostenibilidad, innovación y captación de grandes eventos', 'El asociacionismo como motor del sector MICE', 'Retos y oportunidades del MICE en Andalucía y más allá', y 'La visión del cliente corporativo'.

Con un aforo limitado a 100 profesionales, el encuentro busca "garantizar un formato selecto, curado y de alta calidad, en el que compartir conocimiento, generar sinergias y proyectar al Sur de España como un territorio MICE de referencia".

El Foro MICE es la plataforma que integra a las principales asociaciones profesionales del sector de reuniones, incentivos, congresos y eventos en España. Su objetivo es dar voz al sector, promover la colaboración público-privada y consolidar el papel del MICE como motor estratégico de la economía y consolidar una industria con un papel único y esencial.