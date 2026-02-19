Cáritas avisa que Córdoba está a la cabeza de la exclusión en Andalucía, con un cuarto de la población afectada

(Desde Izda.) Darío Reina, Jesús Fernández Y Daniel Rodríguez De Blas, En La Presentación Del IX Informe Foessa Sobre Exclusión Y Desarrollo Social En Andalucía. - CÁRITAS DIOCESANA DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

Cáritas Diocesana de Córdoba y la Fundación Foessa han presentado este jueves los resultados del IX Informe Foessa sobre Exclusión y Desarrollo Social en Andalucía, un análisis que revela que la provincia afronta "una situación de exclusión social especialmente intensa y marcada por la inestabilidad laboral, el acceso cada vez más difícil a la vivienda y el empeoramiento de las condiciones de salud de los hogares con menos recursos", y la consecuencia es que Córdoba está a la cabeza de la exclusión en Andalucía, con más de un cuarto de la población afectada.

En Córdoba, la fragilidad del empleo sigue siendo uno de los principales núcleos de exclusión, pues "alrededor de 75.000 personas viven en hogares donde el sustentador principal ha sufrido en el último año una inestabilidad laboral grave, encadenando períodos de desempleo, múltiples contratos o pasando por varias empresas" tal y como ha señalado el coordinador del Informe Foessa de Andalucía, Daniel Rodríguez de Blas, quien ha resaltado que "el empleo reduce el riesgo, pero ya no evita la exclusión. Muchas personas trabajan y aun así no logran sostener una vida digna".

La vivienda se ha convertido en el segundo gran eje de vulnerabilidad en la provincia. La evolución del precio del alquiler y los gastos asociados empujan a miles de familias a situaciones de pobreza severa. "Más de 90.000 personas en Córdoba caen por debajo del umbral de la pobreza una vez pagados los gastos de la vivienda", lo que convierte esta dimensión en un auténtico generador de exclusión, explicando Rodríguez de Blas que "la vivienda es hoy un 'derecho fake', pues, mientras no existan políticas estables que la garanticen, la recuperación económica no se traducirá en integración social".

El tercer ámbito crítico es la salud. "Cerca de 127.000 personas en Córdoba han tenido que dejar de comprar medicamentos, dietas o tratamientos por falta de recursos, una renuncia que profundiza la desigualdad sanitaria y agrava la fragilidad de quienes ya viven en situaciones de exclusión", según ha asegurado el coordinador del estudio, al tiempo que ha añadido que "cuando poder cuidarse depende del dinero que se tiene, la exclusión se vuelve más profunda y persistente".

Durante la presentación, el director de Cáritas Diocesana de Córdoba, Darío Reina, ha recordado que el Informe Foessa es una herramienta esencial para comprender la realidad social que Cáritas acompaña cada día. "No se puede amar lo que no se conoce, ni transformar lo que no se comprende. Este estudio nos ayuda a entender las causas reales de la pobreza en Córdoba y a no acostumbrarnos a ella", ha sentenciado.

Además, Reina ha subrayado que el informe es un servicio para toda la sociedad, porque "la lucha contra la pobreza no puede quedarse en acciones puntuales, exige políticas justas, estructuras inclusivas y una mirada ética que ponga a la persona en el centro".

Por su parte, el obispo de Córdoba, Jesús Fernández, ha comentado que "este estudio nos habla de situaciones de insuficiencia económica en términos de pobreza, de carencias materiales, de relaciones frágiles e incapaces de sostener un nivel deseable de integración social", al tiempo que ha destacado que "este informe no se conforma con ofrecer una serie de datos estadísticos objetivos, sino que también pretende ser una herramienta ética, social y pastoral".

Por último, Jesús Fernández ha señalado que, tal y como dice el Papa León XIV ,"la condición de los pobres nos interpela, ya que en el rostro herido de los pobres encontramos impreso el sufrimiento de los inocentes y, por tanto, el mismo sufrimiento de Cristo".

Los resultados del informe muestran que Córdoba refleja con especial intensidad una tendencia andaluza sostenida, la de "un modelo social que no consigue integrar a quienes viven con más fragilidad, incluso en fases de crecimiento económico". Ante este escenario, Cáritas y la Fundación Foessa insisten en "la necesidad de un nuevo pacto social que sitúe la vivienda, la salud, la protección social y el empleo digno como pilares esenciales de cohesión y justicia social en la provincia".