Cáritas Córdoba renueva las puertas de la Residencia San Pablo para mejorar la seguridad y el confort

Culmina la renovación de las puertas de la Residencia San Pablo, para mejorar la seguridad y el confort. - CÁRITAS DIOCESANA DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

Cáritas Diocesana de Córdoba ha culminado con éxito la renovación de todas las puertas interiores y exteriores de la Residencia Hogar San Pablo, una actuación desarrollada en el marco del proyecto 'Equipamiento Hogar San Pablo', subvencionado por la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía con una ayuda de 37.189,55 euros, dentro de la convocatoria destinada a proyectos de inversión con fines sociales en equipamientos y vehículos adaptados.

La intervención, según ha informado Cáritas Córdoba en una nota, "ha supuesto una mejora significativa de las instalaciones de la residencia y ha beneficiado directamente a las 40 personas mayores residentes, reforzando las condiciones de seguridad, confort, accesibilidad y eficiencia energética del centro".

Las nuevas puertas cumplen con la normativa vigente en materia de accesibilidad y "contribuyen a crear un entorno más funcional y acogedor, adaptado a las necesidades de las personas mayores. Esta actuación favorece además los procesos de recuperación, bienestar y vinculación social de quienes residen en el Hogar San Pablo".

El proyecto 'Equipamiento Hogar San Pablo' tiene como finalidad "mejorar las condiciones físicas y funcionales de la residencia, promoviendo espacios que aporten confianza, estabilidad y calidad de vida". Esta iniciativa responde al compromiso de Cáritas Diocesana de Córdoba por "ofrecer una atención integral centrada en la persona, donde el entorno también desempeña un papel esencial en el cuidado y el acompañamiento".

Con esta actuación, la Residencia Hogar San Pablo continúa "avanzando en la construcción de un espacio seguro, accesible y acogedor, coherente con un modelo de intervención que sitúa el bienestar de las personas mayores en el centro". Es un lugar concebido como "un auténtico hogar", donde "cada mejora contribuye a reforzar la dignidad, la autonomía y la calidad de vida de quienes lo habitan".